Жители Крутихинского района собрали более 440 тысяч рублей на помощь бойцам СВО

Им помогали депутаты "Единой России", Совет женщин района, предприниматели и активисты

09 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Помощь военнослужащим / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Свыше 440 тыс. рублей собрали жители Крутихинского района, чтобы приобрести необходимое для бойцов одной из частей 98-й Гвардейской Воздушно-десантной дивизии. Там служит по контракту уроженец райцентра, командир отделения Юрий Зубков.

За помощью Юрий обратился к региональному координатору рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикеру Алтайского Заксобрания Денису Голобородько.

Несмотря на большой объем заявки, удалось собрать необходимую сумму при помощи местных активистов. В сборе средств участвовали Совет женщин Крутихинского района, депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Дмитрий Беляев, местные предприниматели, сельхозтоваропроизводители, а также неравнодушные жители района.

"С самого начала СВО жители разных районов активно помогают участникам спецоперации. В основном это делали через общественные организации, но сейчас все чаще в районах собирают средства именно на адресную помощь своим бойцам. Хочется сказать спасибо за такую активную и неравнодушную позицию нашим территориям", – отметил Денис Голобородько.

На собранные деньги закупили снаряжение, оборудование и комплектующие для бойцов.

По словам главы Крутихинского района Елены Озеровой, в отправку вошли рюкзаки, компасы, подсумки и другое необходимое снаряжение, аккумуляторы для радиостанций. Вместе с оборудованием отправили и письма местных школьников.

Помощь военнослужащим / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Глава подчеркнула, что письма и рисунки ребят военнослужащим отправляют уже не впервые.

Бойцам всегда приятно получать теплые и душевные приветы из дома. Ученики делают им обереги, медали, потому что каждый из бойцов на передовой – настоящий герой.

Вместе с грузом отправили автомобили и другую технику для алтайских военных на луганском и донецком направлениях.