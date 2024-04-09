Жители Крутихинского района собрали более 440 тысяч рублей на помощь бойцам СВО
Им помогали депутаты "Единой России", Совет женщин района, предприниматели и активисты
09 апреля 2024, 15:30, ИА Амител
Свыше 440 тыс. рублей собрали жители Крутихинского района, чтобы приобрести необходимое для бойцов одной из частей 98-й Гвардейской Воздушно-десантной дивизии. Там служит по контракту уроженец райцентра, командир отделения Юрий Зубков.
За помощью Юрий обратился к региональному координатору рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикеру Алтайского Заксобрания Денису Голобородько.
Несмотря на большой объем заявки, удалось собрать необходимую сумму при помощи местных активистов. В сборе средств участвовали Совет женщин Крутихинского района, депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Дмитрий Беляев, местные предприниматели, сельхозтоваропроизводители, а также неравнодушные жители района.
"С самого начала СВО жители разных районов активно помогают участникам спецоперации. В основном это делали через общественные организации, но сейчас все чаще в районах собирают средства именно на адресную помощь своим бойцам. Хочется сказать спасибо за такую активную и неравнодушную позицию нашим территориям", – отметил Денис Голобородько.
На собранные деньги закупили снаряжение, оборудование и комплектующие для бойцов.
По словам главы Крутихинского района Елены Озеровой, в отправку вошли рюкзаки, компасы, подсумки и другое необходимое снаряжение, аккумуляторы для радиостанций. Вместе с оборудованием отправили и письма местных школьников.
Глава подчеркнула, что письма и рисунки ребят военнослужащим отправляют уже не впервые.
Бойцам всегда приятно получать теплые и душевные приветы из дома. Ученики делают им обереги, медали, потому что каждый из бойцов на передовой – настоящий герой.
Вместе с грузом отправили автомобили и другую технику для алтайских военных на луганском и донецком направлениях.
15:50:05 09-04-2024
какая-то дискредитация нашей армии. говорили же - у нас сверхдержава, первая экономика европы, армия обеспечивается все необходимым, а тут с нищих селян собирают.
18:18:41 09-04-2024
Гость (15:50:05 09-04-2024) какая-то дискредитация нашей армии. говорили же - у нас свер... Дело не в том, что все есть или чего-то не хватает. И не в деньгах. Дело в личном участии, поддержке. В потребности принять участие в милу своих возможностей.
17:00:41 09-04-2024
Они сами решили собрать. не?
17:31:58 09-04-2024
Гость (17:00:41 09-04-2024) Они сами решили собрать. не?... У них много. Им столько не надо.