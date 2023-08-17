Жители Логового должны будут ходить 5 км до остановки после ремонта Чуйского тракта

Также водители будут делать "крюк" в 7 км, чтобы объехать село

17 августа 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Ремонт Чуйского тракта у села Логового / Фото: предоставлено жителями

Проблемы жителей села Логового, связанные с расширением Чуйского тракта, видимо, не решатся в ближайшее время. Ранее люди жаловались, что из-за работ на трассе рядом с их поселком перестал останавливаться автобус. Главный поворот на село тоже должны скоро закрыть, что сильно усложнит жизнь водителям. По словам местных жителей, теперь пешеходам приходится ходить 5 км до ближайшей остановки, а автолюбителям – делать крюк в 15 км, чтобы заехать в Логовое. В Упрдор "Алтай" рассказали, что после реконструкции дороги ближайшая остановка к поселку на самом деле будет почти в 5 км от населенного пункта, а главный поворот с трассы на Логовое действительно уберут. Правда, по альтернативному пути водителям придется ехать не на 15 км, а на семь километров больше, чем раньше. Время в пути увеличится всего на 10 минут, пояснили в управлении.

В чем проблема?

Жители села Логового ранее рассказали amic.ru, что в результате расширения Чуйского тракта рядом с селом якобы убрали пешеходный переход и остановку, там перестали останавливаться автобусы. Из-за этого людям нужно ходить около 5 км до следующей остановки (плюс полтора километра до трассы), чтобы уехать на работу или в больницу в райцентр.

Кроме того, сельчане говорили, что они, по планам дорожников, уже очень скоро лишатся поворота на Логовое, и автолюбителям придется делать "крюк" примерно в 15 км, чтобы добраться до райцентра или до Барнаула. Местные жители утверждали, что поворот оградят отбойниками, и на трассу с Логового повернуть будет нельзя. На свою проблему они жаловались губернатору Алтайского края и намеревались даже перекрыть трассу, если их требования не выполнят.

Поворот на поселок Логовое: Фото предоставлено жителями

Останутся ли съезды и остановки у поселка?

В Упрдор "Алтай" на запрос amic.ru ответили, что сейчас продолжается ремонт Чуйского тракта в Косихинском районе Алтайского края с расширением до четырех полос движения в соответствии с проектной документацией. Главной задачей при проведении работ является повышение уровня безопасности дороги и увеличение ее пропускной способности.

Сейчас интенсивность движения транспорта на маршруте Барнаул – Бийск составляет в среднем около 10-15 машин в сутки, летом оно превышает 20 тысяч автомобилей. Работы позволят увеличить количество полос с двух до четырех, разделить встречные потоки и сократить число конфликтных точек, заверили в управлении.

При этом дорожники обещают, что примыкания трассы к поселку Логовое останутся. Сделают и остановки для общественного транспорта – правда, до ближайшей будет около 5 км, как и говорили жители.

"Примыкание к поселку Логовое после проведения работ сохранится. Схема организации дорожного движения предусматривает устройство разделительной полосы. Транспортная доступность к поселку будет обеспечена за счет отнесенных левых поворотов через транспортные развязки в одном уровне на 235-м, 236-м, 237-м, 242-м и 244-м километрах трассы. Автобусные остановки в прямом и обратном направлении, а также пешеходный переход предусмотрены проектом в том же месте, где они были расположены до капитального ремонта – в районе примыканий на населенные пункты Украинский и Баюново", – рассказали в Упрдор "Алтай".

Рядом с поселками Восход и Малахово автобусные остановки также останутся, пообещали в Упрдор "Алтай".

Схема расположения остановок и поворотов у села Логовое/ Фото: предоставлено Упрдор "Алтай"

Лишние семь километров за 10 минут

Левоповоротного съезда к Логовому, который жители требуют оставить, все-таки не будет после окончания работ, отметили в организации. В Упрдор "Алтай" пояснили, что это решение обусловлено нормативами, по которым примыкание на такой дороге можно делать не чаще, чем через 5 км. Эта мера должна сократить количество конфликтных точек на дорогах с высокой интенсивностью движения, подчеркнули дорожники.

"В Алтайском крае в 2022 году только на федеральных трассах на подобных участках произошло 48 ДТП, в которых получили травмы 112 человек, 11 человек погибли. Непосредственно на участке в районе поселка Логовое в прошлом году произошло четыре ДТП, в которых восемь человек пострадали. Ликвидация потенциально аварийного участка призвана в первую очередь обеспечить безопасный доступ местным жителям к федеральной трассе", – прокомментировали в управлении.

Теперь транспортную доступность в направлении Барнаул – Логовое обеспечит левый поворот на одноуровневой транспортной развязке в районе села Косиха, который позволит автомобилистам развернуться. Чтобы поехать по направлению Логовое – Бийск, нужно будет развернуться на одноуровневой развязке в районе поселка Украинского. При этом, подчеркивают в Упрдор "Алтай", жители должны будут проехать на машинах порядка семи дополнительных километров.

"Дополнительное время в пути не превысит 10 минут, а с учетом увеличения пропускной способности трассы – значительно сократится на всем маршруте Барнаул – Бийск. При принятии решения ФКУ Упрдор "Алтай" руководствовалось принципом приоритетности повышения уровня безопасности дорожного движения как для водителей транзитного транспорта, так и для местных жителей", – отметили в Упрдор "Алтай".

Таким образом, проблемы жителей в ближайшее время не решатся, и они должны будут примерно 5 км идти к остановке и ехать 7 км в объезд.

В алтайском Минтрансе пояснили, что к ним жалоб и обращений от жителей Логового не поступало. А вот к Упрдор "Алтай" поступило одно обращение от 20 апреля 2023 года от местной жительницы, которое касалась все того же левоповоротного съезда в районе поселка Логовое. На него ответили специалисты.