Жители Логового должны будут ходить 5 км до остановки после ремонта Чуйского тракта
Также водители будут делать "крюк" в 7 км, чтобы объехать село
17 августа 2023, 06:15, Антон Дегтярев
Проблемы жителей села Логового, связанные с расширением Чуйского тракта, видимо, не решатся в ближайшее время. Ранее люди жаловались, что из-за работ на трассе рядом с их поселком перестал останавливаться автобус. Главный поворот на село тоже должны скоро закрыть, что сильно усложнит жизнь водителям. По словам местных жителей, теперь пешеходам приходится ходить 5 км до ближайшей остановки, а автолюбителям – делать крюк в 15 км, чтобы заехать в Логовое. В Упрдор "Алтай" рассказали, что после реконструкции дороги ближайшая остановка к поселку на самом деле будет почти в 5 км от населенного пункта, а главный поворот с трассы на Логовое действительно уберут. Правда, по альтернативному пути водителям придется ехать не на 15 км, а на семь километров больше, чем раньше. Время в пути увеличится всего на 10 минут, пояснили в управлении.
В чем проблема?
Жители села Логового ранее рассказали amic.ru, что в результате расширения Чуйского тракта рядом с селом якобы убрали пешеходный переход и остановку, там перестали останавливаться автобусы. Из-за этого людям нужно ходить около 5 км до следующей остановки (плюс полтора километра до трассы), чтобы уехать на работу или в больницу в райцентр.
Кроме того, сельчане говорили, что они, по планам дорожников, уже очень скоро лишатся поворота на Логовое, и автолюбителям придется делать "крюк" примерно в 15 км, чтобы добраться до райцентра или до Барнаула. Местные жители утверждали, что поворот оградят отбойниками, и на трассу с Логового повернуть будет нельзя. На свою проблему они жаловались губернатору Алтайского края и намеревались даже перекрыть трассу, если их требования не выполнят.
Останутся ли съезды и остановки у поселка?
В Упрдор "Алтай" на запрос amic.ru ответили, что сейчас продолжается ремонт Чуйского тракта в Косихинском районе Алтайского края с расширением до четырех полос движения в соответствии с проектной документацией. Главной задачей при проведении работ является повышение уровня безопасности дороги и увеличение ее пропускной способности.
Сейчас интенсивность движения транспорта на маршруте Барнаул – Бийск составляет в среднем около 10-15 машин в сутки, летом оно превышает 20 тысяч автомобилей. Работы позволят увеличить количество полос с двух до четырех, разделить встречные потоки и сократить число конфликтных точек, заверили в управлении.
При этом дорожники обещают, что примыкания трассы к поселку Логовое останутся. Сделают и остановки для общественного транспорта – правда, до ближайшей будет около 5 км, как и говорили жители.
"Примыкание к поселку Логовое после проведения работ сохранится. Схема организации дорожного движения предусматривает устройство разделительной полосы. Транспортная доступность к поселку будет обеспечена за счет отнесенных левых поворотов через транспортные развязки в одном уровне на 235-м, 236-м, 237-м, 242-м и 244-м километрах трассы. Автобусные остановки в прямом и обратном направлении, а также пешеходный переход предусмотрены проектом в том же месте, где они были расположены до капитального ремонта – в районе примыканий на населенные пункты Украинский и Баюново", – рассказали в Упрдор "Алтай".
Рядом с поселками Восход и Малахово автобусные остановки также останутся, пообещали в Упрдор "Алтай".
Лишние семь километров за 10 минут
Левоповоротного съезда к Логовому, который жители требуют оставить, все-таки не будет после окончания работ, отметили в организации. В Упрдор "Алтай" пояснили, что это решение обусловлено нормативами, по которым примыкание на такой дороге можно делать не чаще, чем через 5 км. Эта мера должна сократить количество конфликтных точек на дорогах с высокой интенсивностью движения, подчеркнули дорожники.
"В Алтайском крае в 2022 году только на федеральных трассах на подобных участках произошло 48 ДТП, в которых получили травмы 112 человек, 11 человек погибли. Непосредственно на участке в районе поселка Логовое в прошлом году произошло четыре ДТП, в которых восемь человек пострадали. Ликвидация потенциально аварийного участка призвана в первую очередь обеспечить безопасный доступ местным жителям к федеральной трассе", – прокомментировали в управлении.
Теперь транспортную доступность в направлении Барнаул – Логовое обеспечит левый поворот на одноуровневой транспортной развязке в районе села Косиха, который позволит автомобилистам развернуться. Чтобы поехать по направлению Логовое – Бийск, нужно будет развернуться на одноуровневой развязке в районе поселка Украинского. При этом, подчеркивают в Упрдор "Алтай", жители должны будут проехать на машинах порядка семи дополнительных километров.
"Дополнительное время в пути не превысит 10 минут, а с учетом увеличения пропускной способности трассы – значительно сократится на всем маршруте Барнаул – Бийск. При принятии решения ФКУ Упрдор "Алтай" руководствовалось принципом приоритетности повышения уровня безопасности дорожного движения как для водителей транзитного транспорта, так и для местных жителей", – отметили в Упрдор "Алтай".
Таким образом, проблемы жителей в ближайшее время не решатся, и они должны будут примерно 5 км идти к остановке и ехать 7 км в объезд.
В алтайском Минтрансе пояснили, что к ним жалоб и обращений от жителей Логового не поступало. А вот к Упрдор "Алтай" поступило одно обращение от 20 апреля 2023 года от местной жительницы, которое касалась все того же левоповоротного съезда в районе поселка Логовое. На него ответили специалисты.
06:34:55 17-08-2023
Светофор воткнуть на выезде из садоводства Огоньки - норм, а тут "всего" лишние 7 км. Тот уровень проектирования, когда прикрываются нормативами и не пользуются головой.
07:19:49 17-08-2023
Гость (06:34:55 17-08-2023) Светофор воткнуть на выезде из садоводства Огоньки - норм, а... Это не уровень проектирования, это стандарт федеральной трассы того уровня, что сейчас строится. В приоритете обеспечение безопасности. Если к каждому сельскому туалету делать поворот, то это не автобан, а поселковая улица. 145 жителей или трафик в десятки тысяч людей в день по этой трассе. 10 минут крюк - не самая большая беда для живущих там.
09:40:07 17-08-2023
Гость (07:19:49 17-08-2023) Это не уровень проектирования, это стандарт федеральной трас... А Ваша бабушка всего лишь должна пройти пешком 6,5км. Нормально?! У нас всё для людей, только не местных!
10:16:36 17-08-2023
Гость (09:40:07 17-08-2023) А Ваша бабушка всего лишь должна пройти пешком 6,5км. Нормал... У нас всё для жителей Алтайского края и других жителей Российской Федерации. И интересы горстки не должны превалировать над интересами 99,9999999999999999999% других жителей.
10:25:55 17-08-2023
Гость (10:16:36 17-08-2023) У нас всё для жителей Алтайского края и других жителей Росси... Точно также рассуждают в правительстве...
10:33:37 17-08-2023
Гость (10:25:55 17-08-2023) Точно также рассуждают в правительстве...... А где здесь изъян в логике? Либо безопасность подавляющего большинства, либо экономия в 10 минут для сотни человек. Вот что важнее??
12:05:24 17-08-2023
Гость (10:33:37 17-08-2023) А где здесь изъян в логике? Либо безопасность подавляющего б... Речь не про 10 минут для тех, кто на машине, речь о пешеходах, которым 6,56 км до остановки утром и 6,5 км от остановки до дома вечером.