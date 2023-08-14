Ремонт Чуйского тракта лишил алтайский поселок остановки и отрезал его от трассы

Оставленные без единственной остановки, пешеходного перехода и места для поворота к поселку жители готовы перекрыть трассу

14 августа 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Поворот на село Логовое / Фото предоставлено местными жителями

Жители поселка Логового Косихинского района Алтайского края жалуются на то, что пострадали от расширения Чуйского тракта. В результате ремонта рядом с их селом теперь нет ни остановочного павильона, ни пешеходного перехода, в ближайшее время там исчезнет даже поворот с трассы к населенному пункту. Чтобы добраться до работы или до больницы в райцентре, люди теперь должны делать большой крюк на машине, а самые смелые идут пешком несколько километров. При этом в поселке нет ни школы, ни больницы, ни клуба. За любой услугой жители должны ездить в райцентр, в поселок Украинский или в Барнаул. Ситуацией местные жители возмущены, поэтому пытаются стучаться в двери различных инстанций, уже обратились к губернатору края Виктору Томенко и планируют даже перекрыть трассу, если их требования не выполнят. Amic.ru разобрался в ситуации.

"Доходит до рукопашного боя"

Расширение Чуйского тракта, которого жители Алтайского края ждали многие годы, принесло проблемы населению сразу нескольких поселков Косихинского района, рассказала староста села Логового Ольга Ворона. По ее словам, трудности испытывают и жители поселков Украинский, Восход и Малахово, которым из-за ремонта тракта также стало далеко ходить до ближайшей остановки. Однако у Логового ситуация сложнее. Жителям этого села добираться до ближайшей остановки дольше всех, подчеркнула Ольга Ворона: только до трассы надо идти полтора километра.

Но и на трассе их ждет пустота – там с недавних пор нет ни пешеходных переходов, ни остановки, которые ликвидировали в ходе ремонта. Скоро исчезнет и поворот к селу. Таким образом, людям приходится идти еще 5 км до ближайшей остановки (станция Баюново), а водителям – ехать 15 км в объезд.

Проблемы начались со стартом работ в прошлом году, однако обострились они в первых числах августа 2023 года. Тогда автобусная остановка пропала с дороги, и транспорт перестал останавливаться у Логового.

"Буквально в воскресенье в автобусе ехала женщина, водитель не останавливается. Пока она его сумкой не ударила, он не шелохнулся. Доходит до рукопашного боя. Водителя можно понять, там нет остановки и останавливаться он не должен. И заезда нет к поселку. Неделю назад водители стали отказываться останавливать автобус, и людей это шокировало", – прокомментировала Ольга Ворона.

Поворот на село Логовое / Фото предоставлено жителями

"Нужно делать большой крюк"

После ремонта ситуация с трассой не улучшится, подчеркивают местные жители. Логовое так и планируют оставить без необходимой транспортной инфраструктуры, уверяют они. Им так и придется идти 5 километров до станции Баюново, а водителям – делать "крюк" в 15 км.

Сын одного из местных жителей, Олег, также отмечает, что для водителей трасса не будет предполагать и нормального поворота на село Логовое. По словам мужчины, "свороток" оградят отбойниками, и на трассу с Логового нельзя будет ни заехать, ни выехать. И освещения у поворота тоже не будет, пояснил он. Таким образом, останется только объезжать дорогу. Олег подтверждает, что ситуацией недовольно все село, в первую очередь – старики, которым надо ездить в больницу и которые ходить на большие расстояния не могут. Таких стариков без машин в Логовом большинство, подчеркнул Олег.

При этом в райцентр здесь ездят все: инвалиды отправляются туда, чтобы выписать лекарства и сдать анализы, учеников возят отсюда в школу в поселок Украинский, потому что местную закрыли еще в 2009 году. Да и работа у людей тоже в Косихе или же в Барнауле. То есть прожить без райцентра или Барнаула они не могут никак.

"Чтобы из нашего поселка поехать в райцентр, нужно сделать большой крюк. Когда из Барнаула мы едем в поселок, надо проехать мимо него, далее преодолеть еще 6 км и только тогда мы заедем в свое Логовое. Кто-то ездит по полю, но его никто не чистит, и уже осенью там будет не пробраться. Тем, у кого нет машины, нужно пешком идти. Ведь у нас теперь не предусмотрено пешеходного перехода, чтобы перейти на другую часть четырехполосной дороги. Нет карманов и остановок. А раньше она была, был подъезд, автобусы останавливались", – пояснила Ольга Ворона.

Дорога перед селом Логовое / Фото предоставлено жителями

"Готовы перекрыть трассу"

По словам Ольги, сейчас недовольные жители поселка готовы даже перекрыть трассу, чтобы их услышали. Узнав о планах властей не делать рядом с поселком пешеходного перехода с остановкой, они обращались в региональный Минтранс и к губернатору Алтайского края, но письма пока результата не принесли. В райцентре им также сказали, что не могут ничего сделать с уже утвержденным проектом ремонта Чуйского тракта.

Жители требуют, чтобы власти изменили свои планы, сделали на трассе пешеходный переход со светофором, остановки и сохранили поворот на село. Сейчас в поселке даже появилась инициативная группа из 10 человек, которая будет добиваться выполнения этих требований. Они уже собрали подписи под коллективным обращением и намерены отправить его президенту России. Если же и это не поможет исправить ситуацию, они готовы пойти на крайние меры, чтобы не оставаться оторванными от цивилизации.

Чтобы разобраться, действительно ли в планах властей оставить село без остановки и без пешеходного перехода, amic.ru обратился с запросом в Упрдор "Алтай" и в региональный Минтранс. Когда ответ придет, мы опубликуем его на портале.