Жители нагорной части Барнаула пожаловались на отсутствие автобусов и тротуара
Прокуратура заступилась за горожан
16 октября 2023, 09:15, ИА Амител
В Барнауле жители квартала "Серебряный бор" и двух соседних пятиэтажек на ул. 6-й Нагорной столкнулись с проблемами в транспортной инфраструктуре, пишет "Толк".
Люди жалуются на отсутствие тротуара и освещения вдоль дороги к Змеиногорскому тракту, а также на недоступность общественного транспорта.
По поводу автобусов люди направляли коллективное обращение в городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту, но там не стали решать проблему, ссылаясь на отсутствие пассажиропотока.
В итоге горожане обратились в прокуратуру. Ведомство выявило, что расстояние домов по 6-й Нагорной до остановки не соответствует рекомендуемым требованиям (не больше 400 м для многоквартирного дома и 700 м – для частного). Также подтвердились и жалобы на отсутствие тротуара и освещения.
Тем самым прокуратура Центрального района внесла представление в адрес замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту об устранении нарушений.
09:28:42 16-10-2023
А когда квартиры расхватывали все норм было.
09:30:57 16-10-2023
Странно, когда покупали квартиры в лесу эти вопросы не возникали
09:34:18 16-10-2023
"илитная" недвижимость- она такая...
09:54:48 16-10-2023
Интересно получается, они сами селятся у черта на куличках, а потом с наших налогов требуют себе сделатьдороги. Это как если бы я купил вертолет и заваливал бы администрацию с требованием установки верт.площадок каждые 10 км.
10:03:59 16-10-2023
Гость (09:54:48 16-10-2023) Интересно получается, они сами селятся у черта на куличках, ... Ну вообще-то по такой логике ни к одному поселку или селу дороги делать не надо) И к новым микрорайонам - они ж там сами селятся, пусть как хотят, так и выкручиваются. Да и школы с поликлиниками там строить не обязательно - раз купили квартиру, это их проблемы. Чего налоги тратить, сами, все сами. А налогам можно и более полезное применение найти. Очень удобная позиция - город дал разрешение на строительство, но больше вам никто ничего не должен. Заодно можно и имеющийся ОТ убрать. Хотя ... погодите, они уже и так это делают)
10:09:45 16-10-2023
Гость (09:54:48 16-10-2023) Интересно получается, они сами селятся у черта на куличках, ... А кто давал разрешение на строительство не знает требований проживания многоквартирных домов, они не причем, безусловно виновны покупатели, главное дом поставить и срубить бабла, а люди за все остальное то что им положено по закону, должны заплатить из своего кармана, хорошая у вас логика.
10:16:29 16-10-2023
Из общественного транспорта на Павловском тракте только 20 и тротуар также отсутствует от самого его начала 3 остановки
10:31:21 16-10-2023
Гость (10:16:29 16-10-2023) Из общественного транспорта на Павловском тракте только 20 и... зачем вы про павловский тракт людей обманываете? откройте 2 гис и щелкните, например, на остановку мастерские. 5 автобусных маршрутов и 4 газелевских
10:47:44 16-10-2023
Гость (10:31:21 16-10-2023) зачем вы про павловский тракт людей обманываете? откройте 2 ... Но тротуары там таки кусками) Причем по обеим сторонам.
10:50:51 16-10-2023
Гость (10:47:44 16-10-2023) Но тротуары там таки кусками) Причем по обеим сторонам. ... тут да...
10:21:14 16-10-2023
Ты на лево не ходи, ты ходи на право. Там ходит автобус. И тротуар есть.
10:41:02 16-10-2023
1) Из-за этих людей гибнет лес. Кто-то давно его вырубил на этом месте, сейчас дома построили, а по итогу лес сократился. Там и сейчас лес рубят по прокладку труб. Неужели мест в городе нет для строительства? Столько частного сектора в городе. Зачем лес губить ? 2) Они выгуливают на трассе здоровья собак без намордника. 2) Жильцы "элитного" ЖК хитровыдуманные. Так-то по трассе здоровья от их ЖК до остановки ровно 700 метров и есть. Ладно, от разных домов разное рассояние. Где-то чуть больше, где-то меньше чем 700 метров. Им тупо лень идти на угол 6-я Нагорная x Фомина. Застройщик на наши деньги хочет повысить себе прибыль за счет строительства дороги Маховая-6-я Нагорная.
10:53:12 16-10-2023
Гость (10:41:02 16-10-2023) 1) Из-за этих людей гибнет лес. Кто-то давно его вырубил на ... Леса там не было давным-давно. Это обсуждали не раз, не два и не три. Трубы тянут и дальше, как бы не на Южный, судя по тому, что творится около Кордона. Так что валить все именно на эту застройку глупо. "Так-то по трассе здоровья от их ЖК до остановки ровно 700 метров и есть." - отлично. То есть вы предлагаете ходить пешком по трассе здоровья зимой, превратив ее в тротуар и испортив ее окончательно? Ну так давайте тогда ее вообще уберем, на лыжах там будет уже не проехать.
11:30:25 16-10-2023
Гость (10:53:12 16-10-2023) Леса там не было давным-давно. Это обсуждали не раз, не два ... Но он там был. В чем проблема посадить лес? Везде надо бабки бабки бабки, в аду ими давиться будут и застройщик и чинуши и жильцы этого ЖК. В отдельном котле.
14:24:49 16-10-2023
Гость (11:30:25 16-10-2023) Но он там был. В чем проблема посадить лес? Везде надо бабк... Леса там нет минимум лет сто, там опытные делянки института Лисавенко были. Вам леса мало?? Какой смысл лес в лесу сажать? Озеленяйте дворовые территории, это полезнее во всех смыслах.
10:51:38 16-10-2023
Снести их, стояли там пятиэтажки и ни кто на отсутствие транспорта не жаловался, понастроили Томенковские прихвостни кластеров , домов элитных весь Ленточный бор вырубили
11:04:37 16-10-2023
Зато проблем с парковкой нет. Купи машину и забудь.
08:25:48 17-10-2023
У меня есть дочь-инвалид, которая прожила здесь более тридцати лет. Она может немного ориентироваться самостоятельно, потому что хорошо знает местность. Она не сможет жить в квартире в чужом месте с интенсивным движением транспорта. Она будет заперта в квартире. Здесь она может дышать свежим воздухом и каждый день есть свежие и натуральные овощи. Я против строительства и переезда, все, что я могу сделать, это позаботиться о ней.