Жители нагорной части Барнаула пожаловались на отсутствие автобусов и тротуара

Прокуратура заступилась за горожан

16 октября 2023, 09:15, ИА Амител

ЖК "Серебряный бор" / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле жители квартала "Серебряный бор" и двух соседних пятиэтажек на ул. 6-й Нагорной столкнулись с проблемами в транспортной инфраструктуре, пишет "Толк".

Люди жалуются на отсутствие тротуара и освещения вдоль дороги к Змеиногорскому тракту, а также на недоступность общественного транспорта.

По поводу автобусов люди направляли коллективное обращение в городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту, но там не стали решать проблему, ссылаясь на отсутствие пассажиропотока.

В итоге горожане обратились в прокуратуру. Ведомство выявило, что расстояние домов по 6-й Нагорной до остановки не соответствует рекомендуемым требованиям (не больше 400 м для многоквартирного дома и 700 м – для частного). Также подтвердились и жалобы на отсутствие тротуара и освещения.

Тем самым прокуратура Центрального района внесла представление в адрес замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту об устранении нарушений.