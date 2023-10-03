До 2040 года на месте нескольких десятков домов могут вырасти 11 многоэтажек с паркингами

03 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Квартал частного сектора на Горе / Фото: amic.ru

Барнаульцы, проживающие в частном секторе на Горе, недалеко от Нагорного парка, уже несколько дней не могут обрести покой. Дело в том, что их дома оказались в зоне потенциальной застройки многоэтажных домов. Сейчас проект планировки и межевания квартала с 11-ю высотками, школой и многоуровневым паркингом проходит общественные обсуждения в мэрии. И если его утвердят, застройщики смогут выкупать малоэтажные владения и возводить высотки. Но большинство жителей частного сектора категорически против: они не хотят переезжать из этого удобного и красивого района, опасаются, что начавшееся строительство может уничтожить их дома, а также беспокоятся, что усугубится и так напряженная транспортная ситуация. Что намерены предпринимать жители, чтобы остановить развитие квартала, и какую позицию занял застройщик – в материале amic.ru.

Проблема малой земли

Семья Светланы Соловьевой пару лет назад купила дом на ул. Веховского (идет параллельно Змеиногорском тракту). Женщина рассказывает, что это был осознанный выбор: устроил район, возможность жить в собственном доме с удобствами, иметь огород, баню. Потенциальный переезд женщину категорически не устраивает. Как и многих других собственников недвижимости в этом районе.

"Люди работоспособного возраста и не ведущие маргинальный образ жизни следят за своими домами. С 2012 года в этом районе проходит газификация, люди тратят огромные суммы на проведение газа, на оборудование. Если пройтись по улицам, то можно увидеть много хороших, добротных домов. Однако у всех в собственности мало земли, участки небольшие. За новый большой красивый дом, который будет стоять на небольшом участке, сколько предложит застройщик? 500 тыс. рублей за сотку? 1 млн? В здравом уме никто продавать свои дома не будет", – отмечает женщина.

Она предполагает, что предложение девелопера заинтересует людей с большими участками. Вот они получат хорошую компенсацию, которой хватит на приобретение достойного жилья.

"Большинство жителей частного сектора выступают против потенциальной застройки, за – только те, у кого дома без удобств, те, кто не занимался благоустройством своих владений, у кого много земли, и они за участок и дом получат достаточно денег от застройщиков. Такие люди будут меняться", – говорит Светлана.

Квартал частного сектора на Горе / Фото: amic.ru

При этом несколько лет назад в квартале пересмотрели кадастровую стоимость земли, уменьшив ее. Люди предполагают, что это может стать аргументом застройщика в переговорах с собственниками.

"Допустим, участок раньше стоил 6 млн рублей, а после переоценки его кадастровая стоимость составила 3,5 млн. Представьте эмоции людей, у которых хотят купить землю, не учитывая постройки и другого имущества. Стоит коттедж 12 млн, у него три этажа, баня, гараж, бассейн. И все это добро на земле в три сотки. А застройщик может предложить лишь 1,5 млн рублей", – приводит пример житель Горы Захар Торычев.

Кадастровая оценка, согласно федеральному законодательству, проводится каждые четыре года. Земли населенных пунктов в Алтайском крае последний раз переоценивали в 2020 году. Но в июле 2020-го был принят 269-й федеральный закон, в котором говорится, что в 2022 году на территории всей страны, включая Алтайский край, должна быть проведена единая кадастровая оценка земельных участков. Центры кадастровой оценки, которые проводят эту работу, на основе своих критериев и алгоритмов могут снизить или увеличить кадастровую стоимость земли. При этом собственники, если не согласны с утвержденной ценой, могут ее оспорить.

Для многих людей вопрос потенциального переезда – это уже стресс, ведь они не хотят оставлять то, во что вкладывали годами, отмечает другая жительница района, Елена. Ее дом также оказался в зоне потенциальной застройки.

"Есть люди, которые переезжают из квартир в частные дома. Не всех устраивают многоквартирники, где есть свои особенности. Жизнь в отдельном доме с участком привлекает гораздо больше. Мировая тенденция такова, что сейчас из городов уезжают на землю, а в город ездят лишь на работу. Малоэтажная застройка перспективна, мы видим это по коттеджным поселкам, которые окружают Барнаул. Район Горы изначально, исторически был малоэтажным, тут свой микроклимат. Поэтому когда появляются многоэтажки, у людей возникают вопросы: "Зачем это надо?" – говорит Елена.

Собрание жителей частного сектора на Горе / Фото: amic.ru

Неустойчивая территория

Опасаются люди и за будущее Горы как рельефного образования. Елена вспоминает, что в 90-е годы часть берега, где сейчас находится Нагорный парк, сползла вниз. Часть потенциального для застройки квартала также находится в опасной зоне.

"Проект планировки, что предложил застройщик, включает оползневую зону. Понятно, что будут сделаны какие-то решения. Но это опасно, хотя мы не технические специалисты, но подвижка грунтов – непредсказуемый процесс", – уверена Елена.

Дом Светланы Соловьевой как раз расположен в оползневой зоне. Однажды соседи рассказали женщине, что часть ее участка (на тот момент им владели другие люди) уже "сползала". Собственница опасается, что ситуация повторится.

"На улице Веховского часть домов тоже стоит на склоне. Застройщик наверняка начнет выкупать участки постепенно, поочередно строить дома. Для этого будут вбивать сваи, земля начнет дрожать. Кто даст мне гарантию, что мой дом не съедет в яр? У моих родителей тоже участок на склоне, участок 1,5 сотки", – отмечает женщина.

Беспокоят людей и транспортные проблемы. Сейчас почти ежедневно в часы пик Змеиногорский тракт стоит в десятибалльных пробках. Люди считают, что частично в этом виновата массовая многоэтажная застройка, которая "захватила" Гору в последние годы. При этом перспективы для расширения Змеиногорского тракта и наиболее уязвимого места – улицы Аванесова – туманны.

"Как только начали застраивать Змеиногорский тракт, район Барнаульского санатория, пробка на Горе стала каждый день. Но расширение улицы Аванесова в перспективе 10-20 лет невозможна: если старые дома еще снести можно, то этот новый ЖК (на ул. Аванесова, 44, – прим. ред.) уже нет. Получается, что расширить можно за счет аллеи (находится между четной и нечетной сторонами ул. Аванесова и тянется от начала улицы до поликлиники № 3, – прим. ред.), уменьшив ее", – предполагает Светлана.

Вопрос обеспеченности социальными объектами тоже волнует людей. Уже сейчас в поликлиниках огромные очереди, талонов и так не хватает. Семьи с маленькими детьми долго ждут получения мест в детских садах. Многие школьники ездят в учебные заведения в центре, потому что в существующая школа на Горе перегружена.

Квартал частного сектора на Горе / Фото: amic.ru

Поэтому люди настроены решительно: 1 октября они уже провели собрание собственников недвижимости, на котором решили, что массово примут участие в общественных обсуждениях. Так, считают жители, они смогут добиться отклонения проекта планировки и "отстоят" свои дома.

"Свои индивидуальные обращения подадим до 9 октября в рамках общественных обсуждений, которые сейчас проходит в проект. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить строительства", – резюмирует Светлана Соловьева.

Комментарий застройщика

В компании "Регионстрой", по инициативе которой и был разработан проект планировки квартала, amic.ru сообщили: планы по освоению квартала на Горе сейчас зависят от этого документа (будет ли он утвержден) и от желания жителей, которые согласятся или нет продавать свои участки. Пока эту работу девелопер не начинал.

Более того, добавляют в компании, даже утвержденный документ не означает, что эта или другая фирма начнет массово сносить частный сектор и строить многоэтажные дома. Это лишь первые шаги к каким-то действиям. Если они вообще будут возможны.

"Как мы можем бежать впереди паровоза? Мы же не можем кого-то насильственно заставить продать свою недвижимость. Если человек не хочет этого делать, его ни за какие деньги не переубедишь. В городе было много подобных ситуаций", – отметил главный инженер компании Евгений Головачев.

По его словам, перед разработкой проекта застройщик консультировался с мэрией. И одна из рекомендаций чиновников касалась дошкольного образовательного учреждения.

"Изначально мы планировали предусмотреть в квартале новый детский сад, один из вариантов проекта планировки содержал этот объект. Но в Едином стройзаказчике Барнаула настояли на реконструкции существующего детсада № 2. Поликлиника по генплану предусмотрена с левой стороны по ул. Аванесова от пер. Малюкова. Проект планировки разрабатывается на основе постановления, выданного мэрией в соответствии с утвержденным генпланом, где отражены все планируемые соцобъекты", – сообщил Евгений Головачев.

Справка

Формируемый квартал располагается в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. На месте частного сектора запроектировали 11 высотных домов от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, школу на 1100 мест со стадионом, многоуровневый гараж. Квартал рассчитан на 6 тыс. человек. На его освоение, по расчетам проектировщиков, уйдет 16 лет.