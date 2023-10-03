Лакомая земля. Жители частных домов на Горе протестуют против высотной застройки
До 2040 года на месте нескольких десятков домов могут вырасти 11 многоэтажек с паркингами
03 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Барнаульцы, проживающие в частном секторе на Горе, недалеко от Нагорного парка, уже несколько дней не могут обрести покой. Дело в том, что их дома оказались в зоне потенциальной застройки многоэтажных домов. Сейчас проект планировки и межевания квартала с 11-ю высотками, школой и многоуровневым паркингом проходит общественные обсуждения в мэрии. И если его утвердят, застройщики смогут выкупать малоэтажные владения и возводить высотки. Но большинство жителей частного сектора категорически против: они не хотят переезжать из этого удобного и красивого района, опасаются, что начавшееся строительство может уничтожить их дома, а также беспокоятся, что усугубится и так напряженная транспортная ситуация. Что намерены предпринимать жители, чтобы остановить развитие квартала, и какую позицию занял застройщик – в материале amic.ru.
Проблема малой земли
Семья Светланы Соловьевой пару лет назад купила дом на ул. Веховского (идет параллельно Змеиногорском тракту). Женщина рассказывает, что это был осознанный выбор: устроил район, возможность жить в собственном доме с удобствами, иметь огород, баню. Потенциальный переезд женщину категорически не устраивает. Как и многих других собственников недвижимости в этом районе.
"Люди работоспособного возраста и не ведущие маргинальный образ жизни следят за своими домами. С 2012 года в этом районе проходит газификация, люди тратят огромные суммы на проведение газа, на оборудование. Если пройтись по улицам, то можно увидеть много хороших, добротных домов. Однако у всех в собственности мало земли, участки небольшие. За новый большой красивый дом, который будет стоять на небольшом участке, сколько предложит застройщик? 500 тыс. рублей за сотку? 1 млн? В здравом уме никто продавать свои дома не будет", – отмечает женщина.
Она предполагает, что предложение девелопера заинтересует людей с большими участками. Вот они получат хорошую компенсацию, которой хватит на приобретение достойного жилья.
"Большинство жителей частного сектора выступают против потенциальной застройки, за – только те, у кого дома без удобств, те, кто не занимался благоустройством своих владений, у кого много земли, и они за участок и дом получат достаточно денег от застройщиков. Такие люди будут меняться", – говорит Светлана.
Квартал частного сектора на Горе / Фото: amic.ru
При этом несколько лет назад в квартале пересмотрели кадастровую стоимость земли, уменьшив ее. Люди предполагают, что это может стать аргументом застройщика в переговорах с собственниками.
"Допустим, участок раньше стоил 6 млн рублей, а после переоценки его кадастровая стоимость составила 3,5 млн. Представьте эмоции людей, у которых хотят купить землю, не учитывая постройки и другого имущества. Стоит коттедж 12 млн, у него три этажа, баня, гараж, бассейн. И все это добро на земле в три сотки. А застройщик может предложить лишь 1,5 млн рублей", – приводит пример житель Горы Захар Торычев.
Кадастровая оценка, согласно федеральному законодательству, проводится каждые четыре года. Земли населенных пунктов в Алтайском крае последний раз переоценивали в 2020 году. Но в июле 2020-го был принят 269-й федеральный закон, в котором говорится, что в 2022 году на территории всей страны, включая Алтайский край, должна быть проведена единая кадастровая оценка земельных участков. Центры кадастровой оценки, которые проводят эту работу, на основе своих критериев и алгоритмов могут снизить или увеличить кадастровую стоимость земли. При этом собственники, если не согласны с утвержденной ценой, могут ее оспорить.
Для многих людей вопрос потенциального переезда – это уже стресс, ведь они не хотят оставлять то, во что вкладывали годами, отмечает другая жительница района, Елена. Ее дом также оказался в зоне потенциальной застройки.
"Есть люди, которые переезжают из квартир в частные дома. Не всех устраивают многоквартирники, где есть свои особенности. Жизнь в отдельном доме с участком привлекает гораздо больше. Мировая тенденция такова, что сейчас из городов уезжают на землю, а в город ездят лишь на работу. Малоэтажная застройка перспективна, мы видим это по коттеджным поселкам, которые окружают Барнаул. Район Горы изначально, исторически был малоэтажным, тут свой микроклимат. Поэтому когда появляются многоэтажки, у людей возникают вопросы: "Зачем это надо?" – говорит Елена.
Собрание жителей частного сектора на Горе / Фото: amic.ru
Неустойчивая территория
Опасаются люди и за будущее Горы как рельефного образования. Елена вспоминает, что в 90-е годы часть берега, где сейчас находится Нагорный парк, сползла вниз. Часть потенциального для застройки квартала также находится в опасной зоне.
"Проект планировки, что предложил застройщик, включает оползневую зону. Понятно, что будут сделаны какие-то решения. Но это опасно, хотя мы не технические специалисты, но подвижка грунтов – непредсказуемый процесс", – уверена Елена.
Дом Светланы Соловьевой как раз расположен в оползневой зоне. Однажды соседи рассказали женщине, что часть ее участка (на тот момент им владели другие люди) уже "сползала". Собственница опасается, что ситуация повторится.
"На улице Веховского часть домов тоже стоит на склоне. Застройщик наверняка начнет выкупать участки постепенно, поочередно строить дома. Для этого будут вбивать сваи, земля начнет дрожать. Кто даст мне гарантию, что мой дом не съедет в яр? У моих родителей тоже участок на склоне, участок 1,5 сотки", – отмечает женщина.
Беспокоят людей и транспортные проблемы. Сейчас почти ежедневно в часы пик Змеиногорский тракт стоит в десятибалльных пробках. Люди считают, что частично в этом виновата массовая многоэтажная застройка, которая "захватила" Гору в последние годы. При этом перспективы для расширения Змеиногорского тракта и наиболее уязвимого места – улицы Аванесова – туманны.
"Как только начали застраивать Змеиногорский тракт, район Барнаульского санатория, пробка на Горе стала каждый день. Но расширение улицы Аванесова в перспективе 10-20 лет невозможна: если старые дома еще снести можно, то этот новый ЖК (на ул. Аванесова, 44, – прим. ред.) уже нет. Получается, что расширить можно за счет аллеи (находится между четной и нечетной сторонами ул. Аванесова и тянется от начала улицы до поликлиники № 3, – прим. ред.), уменьшив ее", – предполагает Светлана.
Вопрос обеспеченности социальными объектами тоже волнует людей. Уже сейчас в поликлиниках огромные очереди, талонов и так не хватает. Семьи с маленькими детьми долго ждут получения мест в детских садах. Многие школьники ездят в учебные заведения в центре, потому что в существующая школа на Горе перегружена.
Квартал частного сектора на Горе / Фото: amic.ru
Поэтому люди настроены решительно: 1 октября они уже провели собрание собственников недвижимости, на котором решили, что массово примут участие в общественных обсуждениях. Так, считают жители, они смогут добиться отклонения проекта планировки и "отстоят" свои дома.
"Свои индивидуальные обращения подадим до 9 октября в рамках общественных обсуждений, которые сейчас проходит в проект. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить строительства", – резюмирует Светлана Соловьева.
Комментарий застройщика
В компании "Регионстрой", по инициативе которой и был разработан проект планировки квартала, amic.ru сообщили: планы по освоению квартала на Горе сейчас зависят от этого документа (будет ли он утвержден) и от желания жителей, которые согласятся или нет продавать свои участки. Пока эту работу девелопер не начинал.
Более того, добавляют в компании, даже утвержденный документ не означает, что эта или другая фирма начнет массово сносить частный сектор и строить многоэтажные дома. Это лишь первые шаги к каким-то действиям. Если они вообще будут возможны.
"Как мы можем бежать впереди паровоза? Мы же не можем кого-то насильственно заставить продать свою недвижимость. Если человек не хочет этого делать, его ни за какие деньги не переубедишь. В городе было много подобных ситуаций", – отметил главный инженер компании Евгений Головачев.
По его словам, перед разработкой проекта застройщик консультировался с мэрией. И одна из рекомендаций чиновников касалась дошкольного образовательного учреждения.
"Изначально мы планировали предусмотреть в квартале новый детский сад, один из вариантов проекта планировки содержал этот объект. Но в Едином стройзаказчике Барнаула настояли на реконструкции существующего детсада № 2. Поликлиника по генплану предусмотрена с левой стороны по ул. Аванесова от пер. Малюкова. Проект планировки разрабатывается на основе постановления, выданного мэрией в соответствии с утвержденным генпланом, где отражены все планируемые соцобъекты", – сообщил Евгений Головачев.
Справка
Формируемый квартал располагается в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. На месте частного сектора запроектировали 11 высотных домов от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, школу на 1100 мест со стадионом, многоуровневый гараж. Квартал рассчитан на 6 тыс. человек. На его освоение, по расчетам проектировщиков, уйдет 16 лет.
09:36:26 03-10-2023
Их прям насильно выселяют что ли? Не хотят - не продают. А кто захотел - ну это его личное дело, спрашивать мнение соседей в данном вопросе последнее дело.
10:48:48 03-10-2023
ыть (09:36:26 03-10-2023) Их прям насильно выселяют что ли? Не хотят - не продают. А к... Кто хочет продать, пусть выставляют на Авито и продают, в чем проблема, а вот когда приходят ко всем с планами на застройку такой подход уже губителен, ведь те кто продастся застройщику подставляет окружающих. На горе нет условий для кварталов многоэтажек, а застройщику интересна только прибыль, а не инфраструктура города.
09:59:03 03-10-2023
Посмотрите на Прудские, урод-уродом город стал, тюрьмы, а не дома. И Аванесова 44 стоит на территории школы, которую выгодно продал кто? Администрация! Не спрашивая ни каких жителей - продали и всё. Испортили местным жителям этим человейником жизнь, пока строили его, а теперь застройкой дальнейшей. Удивляются потом, что на выборы такая низкая явка, а за кого ? тех кто с низ последнее снимет.
14:16:25 03-10-2023
Гость (09:59:03 03-10-2023) Посмотрите на Прудские, урод-уродом город стал, тюрьмы, а не... нормальная явка на выборы, вообще-то. Вы прямо статистиковладетель
22:31:58 03-10-2023
Гость (14:16:25 03-10-2023) нормальная явка на выборы, вообще-то. Вы прямо статистиковла... Очень низкая явка! Сама на выборах работала, знаю. Не стыдно врать! Сразу видно, что вы представляете интересы застройщиков.
10:34:15 03-10-2023
ул. Веховского идет параллельно ул. Аванесова, хоть на карту свою посмотрите, которую выложили. И поликлиника №3 - детская.
11:11:50 03-10-2023
Гость (10:34:15 03-10-2023) ул. Веховского идет параллельно ул. Аванесова, хоть на карту... вы не знаете, что обозначает понятие "параллельно"? Это не отнюдь не говорит о том, что улицы находятся рядом и между ними нет других улиц. Представляете, параллельных улиц может быть несколько. Вот это чудасе, правда?
10:37:02 03-10-2023
если в верхах заговорили , то мнение людей спрашивать не будет никто. Это бизнес и кучка бабушек им не преграда. Даже если и не согласится ктото принципиальный продавать - то вокруг его дома будет стройка, хлам и уже не тот мир к которому он привык. Потом такой собственник и рад будет продать, да только никому этот дом его уже не нужен будет , в том числе и застройщику. И просто так его покинет. Потому что кому охото будет жить посреди высоток и строительства. А за дорого выкупать никто не будет. Даже и не рассчитывайте. За копейки только. УВЫ... Жаловаться президенту надо!у него выборы на носу, ему такие истории слезливые ох как нужны
12:04:28 03-10-2023
гость (10:37:02 03-10-2023) если в верхах заговорили , то мнение людей спрашивать не буд... Президент как раз и гарант этой системы. Когда деньги и власть перемалывают любого как грязь.
14:07:05 03-10-2023
Гость (12:04:28 03-10-2023) Президент как раз и гарант этой системы. Когда деньги и влас... гарант системы капитализма же, за который эти бабушки (наверняка) голосовали в 2000 году. Ну и всё
11:04:20 04-10-2023
гость (10:37:02 03-10-2023) если в верхах заговорили , то мнение людей спрашивать не буд... У меня дом во Владивостоке один остался ,вокруг высотки. Живёт семья прекрасно. Все коммуникации, 2-х этажный коттедж, бассейн,мангальная зона, гараж на 2 машины, детская игровая,спортивная площадка.Огород,сад,цветник. И плевать хотели на всех,кто из окон во двор заглядывает. Вот уже 20 лет так живём.
10:44:38 03-10-2023
Живу более 60 лет в данном микрорайоне, всё устраивает. Свежий воздух, много солнца, урожай с огорода. С строительством многоэтажек появилась проблема постоянных ежедневных пробок на дороге. Построили дом на Аванесова 44, но лишили близости почты, поликлиники. Снесли школу. Для сторожилов от строительства новостроек одни ухудшения условий проживания. Обратите внимание на земли на правом берегу р. Обь.
11:17:42 03-10-2023
Сторожил. (10:44:38 03-10-2023) Живу более 60 лет в данном микрорайоне, всё устраивает. Свеж... вот только проходите мимо правого берега и первомайского района. ЗА городом должен быть не город, а коттеджные поселки. во всем цивилизованном мире так. а вот частный сектор в центре это какой-то пережиток. не в обиду людям, которые там живут. каждый имеет право жить там, где посчитает нужным. но грустно как-то наблюдать, как зимой центр затягивает дымом от печей (не у всех есть газ), как люди добираются до своих домов по узким улицам, которые нередко забывают очистить от снега...и ради чего? 1,5 соток земли? даже авто не поставить во дворе, у всех за забором стоит
12:08:52 03-10-2023
гость (11:17:42 03-10-2023) вот только проходите мимо правого берега и первомайского рай... Кто вам обозначил этот центр, центр может быть хоть где, есть старая часть города, со старыми постройками, а есть новая с высотками, в этом и прелесть города, он может быть разным, застраивая все высотками уничтожается архетиктура и атмосферность города.
12:39:09 03-10-2023
Гость (12:08:52 03-10-2023) Кто вам обозначил этот центр, центр может быть хоть где, ест... Да, разная архитектура в центре и во всем городе - это здорово. Но частный сектор - это не архитектура. И в чем его атмосферность? В лае собак? В постройках и городушках, которые налеплены друг на друга? Если хочется такой "атмосферности", можно скататься в деревню. Застройка высоками и человейниками - да, это проблема. Хотя в том же центре более гармоничный выглядели бы небольшие многоэтажные дома, 5-6 этажей, с хорошими парковками, зелёными зонами. Но увы
13:21:34 03-10-2023
Гость (12:39:09 03-10-2023) Да, разная архитектура в центре и во всем городе - это здоро... Частный сектор это часть старого города, а вот предложенные вами малоэтажки, это уже будут новые строения, которые можно строить в новых кварталах и это будет смотреться гармонично в новом современном городе, не смешивая со старинными зданиями, старый город именно так как он и застраивался и смотрится гармонично, идёшь по нему и видишь всю историю города в этих строениях.
13:30:23 03-10-2023
Гость (12:39:09 03-10-2023) Да, разная архитектура в центре и во всем городе - это здоро... Уважаемый,атмосферность ,это когда жизнь какая то проглядывает,когда ,действительно,лай собак и пение птиц,когда есть трава,деревья и можно дышать воздухом.Но не эта бетонная мертвечина -когда лепят друг на дружке и выйти некуда.Вас ,таких,собрать и засунуть в эти инкубаторы-сидите там парьтесь,наслаждайтесь,а нам оставьте наши человеческие дома.
14:13:31 03-10-2023
Афиноген (13:30:23 03-10-2023) Уважаемый,атмосферность ,это когда жизнь какая то проглядыва... это вы хорошо щас про лай собак сказали. красота и мечта каждого, без сомнения. атмосферность реально чудеснейшая
14:11:30 03-10-2023
Гость (12:08:52 03-10-2023) Кто вам обозначил этот центр, центр может быть хоть где, ест... так в перспективах и там застроить в вашем воображаемом центре, и Юрина и Гоньба, там уже лет 10 не приватизируют участки тк это земли города. эти избы - пережиток для города и их неизбежно снесут. переживите боль утраты вы ради комфортного проживания ваших внуков, хоть они не будут заморачиваться со всей этой тяжбой и продажей никому не нужного дома бабушки
14:27:18 03-10-2023
Гость (14:11:30 03-10-2023) так в перспективах и там застроить в вашем воображаемом цент... Надо же,какой вы заботливый.Рано или поздно ,потомки сами смогут построить дом на своей земле,такой ,который их устроит.А вот если отдать землю и врюхаться в эту овчарню,вот ,тогда,точно,никаких перспектив.
12:57:22 03-10-2023
гость (11:17:42 03-10-2023) вот только проходите мимо правого берега и первомайского рай... Что за участки в полторы сотки? По СНИПам расстояние между домами должно быть не менее 15 метров.
14:08:23 03-10-2023
Сторожил. (10:44:38 03-10-2023) Живу более 60 лет в данном микрорайоне, всё устраивает. Свеж... это прогресс называется. Наступает тихо и неизбежно. Помните дачи на развязке у "Григорича"?
11:38:46 03-10-2023
Прогресс не остановить. Регионстрой, давай жми вперед
12:40:55 03-10-2023
У меня участок с домом прям в самом центре этого проекта. Хочу его продать. Сейчас использую как дачу, дом быстро ветшает и проживать там не особо комфортно, а вкладываться в поддержание дома смысла нет, родителей нет, дом фактически без хозяев. Поэтому при предложении застройщика с радостью продам участок. Но жителей горы понимаю, это большой кайф жить в своем доме рядом с центром, обидно особенно, если недобросовестно будут выдавливать людей с их хороших домов. Мне очень нравилось жить на горе. Но жить рядом с работой мне нравится больше, потому там только дача. Живу в центре на речном и часто вижу частный сектор в центре - его нужно убирать. Ни один развивающийся город не выглядит достойно с развалюхами в центре. Либо дома должны выглядеть хорошо, либо нужна реновация.
15:24:21 03-10-2023
Гость (12:40:55 03-10-2023) У меня участок с домом прям в самом центре этого проекта. Хо... Если хотите продать - то почему не по рыночной через Авито или другой ресурс, а хотите отдать именно застройщико по кадастровой стоимости, по самой низкой цене? Здесь люди нарочно стебались, предлагали переписать дом на них, но вы почему-то хотите подарить именно застройщикам. У вас есть какое-то объяснение вашей любви к застройщикам?
12:56:50 03-10-2023
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум." — Александр Иванович Лебедь Выкупать будут не по кадастровой цене, не только по площади земли и в добровольном порядке. Снизили кадастровую стоимость земли - радуйтесь, что земельный налог стал ниже. Участок ваш в оползневой зоне - радуйтесь, что его у вас кто-то захочет выкупить. Нет школ, поликлиник, детских садов - так радуйтесь, что со временем всё это появится. Пробки - во всём городе. Кому хочется жить в городе как в деревне, то может всё-таки в деревне)
15:04:11 03-10-2023
Гость (12:56:50 03-10-2023) "Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум." — Алексан... А Вы почему верите, что школы будут, дет сады, поликлиника??? Как показала практика, дома строят, а на все остальное (школа, детсады) денег не хватает!!! На Аванесова, где школа была, построили высотку, пообещав что на первом этаже будет и почта и детсад, в итоге ни того, ни другого там нет!!! Это только обещания!!! Как говориться обещеного три года ждут, а на четвертый забывают!!!
22:36:47 03-10-2023
Гость (12:56:50 03-10-2023) "Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум." — Алексан... Это мнение продажного представителя застройщика, за версту таких видно.
13:08:08 03-10-2023
Тут хоть запротестуйся, а будет как всегда - согласным дадут денег на первый взнос по ипотеке на 30 лет. Несогласных сожгут или создадут адские условия уже вообще без денег.
13:22:51 03-10-2023
Гость (13:08:08 03-10-2023) Тут хоть запротестуйся, а будет как всегда - согласным дадут... У вас минталитет раба, вам осталось сложить ручки и подчинится.
13:50:01 03-10-2023
Гость (13:08:08 03-10-2023) Тут хоть запротестуйся, а будет как всегда - согласным дадут... Да ,нет,дорогой,не надо складывать лапки раньше времени.Если люди будут действовать сообща,коллективно,то хрен чего они добьются ,толстосумы лукавые.Как известно-сила в правде,а правда на нашей стороне.Так то ,вот,пессимист ,вы наш пессимистичный.
14:15:21 03-10-2023
Гость (13:08:08 03-10-2023) Тут хоть запротестуйся, а будет как всегда - согласным дадут... зрите прямо в корень
14:05:36 03-10-2023
помнится, на лакомой развязке у "Григорича" тоже никто под гостиницу не хотел свою землю продавать. Помните же, сколько там потом пожаров было? Интересно как юр.система защищает жителей в этом отношении.
14:17:44 03-10-2023
Гость (14:05:36 03-10-2023) помнится, на лакомой развязке у "Григорича" тоже никто под г... Так земля то не сгорела. Зачем продавать? Надо было обламать барыгу с его стройкой
17:02:14 03-10-2023
Гость (14:05:36 03-10-2023) помнится, на лакомой развязке у "Григорича" тоже никто под г... Давно притумали Страховку
17:09:41 04-10-2023
Гость (17:02:14 03-10-2023) Давно притумали Страховку... Не берутся страховать в таких местах
20:06:52 03-10-2023
Я считаю, что с другого ракурса нужно смотреть на это положение, и в первую очередь властям города. Я не понимаю, кто и как может выдавать разрешение на строительство многоэтажек в данном районе??? Как можно построить высотку на горе песка, где разум? У меня на горе находится дача, прямо на Аванесова, (кстати, мы не попадаем под интересы застройщика) мы устанавливали канализацию из 5 колец, там один песок, земли нет от слова совсем, я была очень удивлена, как всего в нескольких сотнях метрах , ПОКА ещё стоит их многоэтажка!!! Так вот дело не в том, что частный сектор находится в центре города, а в том, что ничего другого, там строить просто нельзя на таких грунтах! И власть наша должна радоваться, что десятки тысяч человек освоили эту площадь, занимаются огородами и живут на земле непригодной ни под что другое, чтобы строить такие здания, как изъявляет застройщик придется выровнять грунт, как это делать , с годами все отвалится , дайте срок. Все не застроить многоэтажками на горе, и как это будет выглядеть когда среди избушек стоят свечки!!! Не уродуйте город, как бы то ни было гора , это история нашего города, с чего он начинался... И ещё, никто не просит, считать Гору центром, сидите у себя в районах и будет вам там центр.
20:29:24 03-10-2023
Надежда (20:06:52 03-10-2023) мы устанавливали канализацию из 5 колец, там один песок, земли нет от слова совсем, я была очень удивлена, как всего в нескольких сотнях метрах , ПОКА ещё стоит их многоэтажка!!! А как же удивлены жители городов в ОАЭ, Египте или Саудовской Аравии. Там то сплошной чернозем с глиной или горные основания под небоскребами.
21:02:11 03-10-2023
Гость (20:29:24 03-10-2023) А как же удивлены жители городов в ОАЭ, Египте или Саудовско... Один небольшой нюанс -вы забыли, что Россия не Эмираты и Саудовская Аравия, беда!
21:10:03 03-10-2023
Гость (20:29:24 03-10-2023) А как же удивлены жители городов в ОАЭ, Египте или Саудовско... Купите квартирку на Аванесова 44 и будете жить как в Эмиратах)))) их, там очень много продается, кстати, хватит на всех желающих)
23:59:41 03-10-2023
Снесут и застроят всё. Это дело времени. Коли находятся желающие продать земли, значит будут появляться "свечки", которые со временем выдавят частник
07:17:41 04-10-2023
Гость (11:38:46 03-10-2023) Прогресс не остановить. Регионстрой, давай жми вперед... Вы нормальный?! А людей,которые там по три поколения живут , куда девать? На улицу выбросить?! Если уж застройщик так "радеет" за благоустройство города, пусть расселяет их в свои построенные квартиры. А людям собираются дать 1,5 млн за землю и все? Пусть тогда постройки на участках тоже оценивают. Вообще свинство. Частная собственность отменена что ли. Или ее нельзя отнимать только у владельцев приватизированных заводов и природных ресурсов, а у простых владельцев - бабушек можно?
13:35:39 04-10-2023
У меня большой двухэтажный дом. А земли 4 сотки . Баня ,гараж . Во все это вложено много сил и денег . Почему то что нажито своим трудом я должна кому-то подарить? Может мне застройщик что то просто так подарит ? Очень сомневаюсь. Они будут давить и очень экономить , что бы построить быстрее и продать . На Аванесова то квартиры совсем не дешёвые . Это мне нужно взять ипотеку 30 лет ее платить и будет мне счастье . Только мне ипотека не нужна . Я хочу жить в своем доме . Рвать зелень с участка свои ягоды и яблоки . А не покупать в магазине , то что даже не имеет запаха овощей и фруктов . Я против застройки .
13:43:16 04-10-2023
Гость (13:35:39 04-10-2023) У меня большой двухэтажный дом. А земли 4 сотки . Баня ,гара... Надо осознать и всегда помнить элементарное - в нашей стране всегда часть населения ограбляется, а часть убивается. Просто-напросто пришла ваша очередь. Смиритесь!
13:43:42 04-10-2023
Гость (13:35:39 04-10-2023) У меня большой двухэтажный дом. А земли 4 сотки . Баня ,гара... ахаха. и что у тебя там осталось на этом клочке земли под деревья и кусты? пара квадратов?
14:16:19 05-10-2023
Гость (13:43:42 04-10-2023) ахаха. и что у тебя там осталось на этом клочке земли под де...А мне поле для гольфа не нужно . Меня все устраивает из того что у меня есть . А вот что есть у тебя большой вопрос. Смотрю на твое ехидство . Счастья тебе гость . От застройщика здесь нарисывпешь
14:42:37 05-10-2023
Гость (14:16:19 05-10-2023) А вот что есть у тебя большой вопрос. у меня все хорошо. живу в центре. в благоустроенной квартире. кооперативный гараж во дворе дома. есть сад 10 соток, с домом, баней, гаражом. на нем только винограда растет 8 сортов, не считая вишни/груши/яблонь и прочих ягодных кустов. две полянки виктории, две теплицы и еще много места под огурчики/помидорчики/лучок/чесночек/капустку и прочую зелень
14:50:24 05-10-2023
Вас не спросят, пылите тут, клавиатуры стираете. Бабло решает всё. Настроят еще домов, будет в Гору пробка от Чкалова.