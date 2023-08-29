Социалисты призвали создать единый стандарт питания школьников

Ранее упорядочить эту сферу предложил лидер партии Сергей Миронов

29 августа 2023, 15:16, ИА Амител

Школа. Столовая / Фото: Freepik

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести в стране единый стандарт горячего питания для школьников. Эту идею поддержал и депутат ГД от Алтайского края, лидер регионального отделения партии Александр Терентьев.

"Мониторинги состояния питания школьников в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания в разных регионах России. Для соблюдения равных прав детей и подростков, проживающих в разных субъектах РФ, на здоровое школьное питание представляется целесообразным установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт", – сказано в обращении Миронова.

Стандарт должен содержать базовый перечень блюд, отвечающих принципам рационального, сбалансированного питания, для разных групп школьников. А также отдельный перечень блюд для детей с хроническими заболеваниями с учетом индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимости ими отдельных видов пищевых продуктов или блюд)".

По мнению Сергея Миронова, базовые меню могут быть дополнены в зависимости от региональных, национальных и других особенностей "при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных продуктов".

Так и по словам Александра Терентьева, тема питания наших школьников, по-прежнему, остается очень горячей. И партия предлагает разом закрыть часть вопросов.

"Единый стандарт питания для всех школьников, независимо от того, в каком регионе они проживают – это документ, который позволит достичь баланс. Не как сейчас, по принципу "что хочу, то ворочу", а в итоге одни едят сосиски, вторые – котлеты, а третьим чипсы с роллами хочется. Этот винегрет пора заканчивать. Поэтому партия и предлагает регламентировать школьное меню, чтобы все было как по ГОСТ-у", – прокомментировал партийное предложение Александр Терентьев.