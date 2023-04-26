Жители Новоалтайска пожаловались на нерегулярную работу общественного транспорта

Автобусы по маршруту № 15, на котором дети ездят в школу из Токарево, нарушают график, а иногда и вовсе не выходят на линию

26 апреля 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Новоалтайска пожаловались на автобус № 15, который нарушает график движения, а порой и вовсе не выходит на линию. Как сообщает Barnaul22, горожане отмечают, что это единственный общественный транспорт, который возит детей в школу из микрорайона Токарево.

В публикации отмечается, что автобус систематически уходит раньше положенного времени.

"Бывает, что вообще не выходит в рейс один из автобусов (их всего два ходит), а бывает, что нет ни одного автобуса", – отметила местная жительница.

По её словам, обращения в администрацию не принесли необходимого результата. Взрослые из-за отсутствия автобуса нередко используют услуги такси, однако проезд стоит довольно дорого.