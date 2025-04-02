Жители Новоалтайска остались без воды из-за коммунальной аварии

Аварийно-восстановительные работы начались вечером 1 апреля и продолжаются

02 апреля 2025, 09:05, ИА Амител

Объявление от ГОЧС Новоалтайска / Фото: amic.ru

Вечером 1 апреля часть Новоалтайска осталась без воды из-за аварии на центральном канализационном коллекторе. Об этом ранее сообщали в МЧС по Алтайскому краю.

Управление ГОЧС города проинформировало жителей о коммунальной аварии на пересечении улиц Магистральной и Анатолия. В социальных сетях очевидцы писали, что воду отключили в центре города и в микрорайоне Стройка около 17:00 часов. Повреждения обещали устранить к 23:00 1 апреля. Однако утром 2 апреля в домовые чаты начала поступать информация о продолжении аварийно-восстановительных работ.

"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новоалтайска сообщает: 2 апреля 2025 года с 09:00 продолжатся аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в районе пересечения улиц Магистральной и Анатолия, в связи с чем будет прекращена подача воды", – сказано в сообщении.

Однако предварительных данных о времени устранения повреждений пока нет.

Ранее стало известно, что 69 частных домов и семь административных зданий Барнаула почти на сутки останутся без холодной воды. Ограничения будут действовать с 09:00 2 апреля до 02:00 3 апреля. Такие меры связаны с плановыми работами на пересечении улиц Телефонной и Георгия Исакова.