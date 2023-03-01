Разметка, знаки и светофор. Как изменились правила дорожного движения с 1 марта?

Изменениям подверглись несколько пунктов и правил дорожного движения

01 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Дорога / Фото: amic.ru

Правила дорожного движения серьёзно изменились с 1 марта 2023 года. Появилось понятие "средство индивидуальной мобильности", на дорогах обновилась разметка, у светофоров будет новая секция, останавливаться на островках безопасности нельзя, правила проезда кольца теперь другие. Amic.ru собрал весь список изменений ПДД.

Изменения для обычных водителей

Электронные документы

С 1 марта водители смогут предъявлять все документы в электронном виде. Это права, СТС, полис ОСАГО и другие. Их можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде.

Исключительно в бумажном виде нужно иметь только временное разрешение на управление транспортным средством, лицензионную карточку и карточку допуска на транспортное средство для международных перевозок.

Изменятся и сами водительские права. Конкретно поменялся бланк водительского удостоверения и водительских категорий. Из нового образца прав уберут штрихкод, в категориях будут приписывать подкатегории.

Новое медосвидетельствование

Медосвидетельствование будет проходить по новым правилам. Его смогут провести без понятых и с применением видеозаписи. Ранее "продувка" без понятых предусматривалась, но прописывалась как возможная, теперь она появится в правилах освидетельствования.

Новые дорожные знаки

В ПДД теперь будет несколько новых дорожных знаков:

– 3.34 "Движение автобусов запрещено";

– 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено";

– 8.4.7.2 "Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности";

– 8.26 "Зарядка электромобилей". Указывает на место зарядки электромобилей;

– 6.4 "Парковка (парковочное место)". Если парковка платная, к букве "Р" на синем фоне добавят монетки. Для указания места для инвалидов к букве "Р" добавят изображение инвалида-колясочника.

















Дорожные знаки / Фото: правительство России

Несколько дорожных знаков меняется. Для знаков, обозначающих туристический объект, теперь будет применяться коричневый фон (знаки 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.10.2 и 6.11).

Требования к знакам, которые запрещают стоянку по нечётным (3.29) и чётным (3.30) числам месяца, также редактируются. При их одновременном применении на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на двух сторонах дороги с 21 часа до 24 часов (это время перестановки). До изменения перестановку позволяли совершить с 19 до 21 часа.

Вариаций у знака "Въезд запрещён" будет несколько. Его будут использовать вместе со знаком грузовика (въезд запрещён грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны), красной звёздочкой (означает, что въезд запрещён в субботние, воскресные и праздничные дни) или обозначениями конкретных дат и времени суток.

Изменения разметки

В новых правилах для постоянной горизонтальной разметки установили белый, жёлтый, красный, синий, чёрный и зелёный цвета. В данных цветах позволено чертить и дублированные дорожные знаки. Для обозначения платных парковочных мест будет использована синяя прерывистая разметка, а для бесплатных – белая.

Кроме того, в ПДД появилось несколько новых видов разметки:

1.14.3 – диагональный пешеходный переход. На регулируемом пешеходном переходе можно переходить дорогу по диагонали только при наличии такой разметки.

1.16.1 – островки, которые разделяют транспортные потоки противоположных направлений. Также этой разметкой обозначаются места для стоянки ТС (парковки) от велосипедных полос;

1.17.1 (жёлтая разметка) – места остановок маршрутных ТС и легкового такси;

1.17.2 (жёлтая разметка) – места остановок трамваев, если посадка и высадка осуществляется с проезжей части или с расположенной на ней посадочной площадки.

Вместо обычной сплошной разметки будет широкая сплошная. Она будет обозначать границы участков проезжей части, на которые въезд запрещён.

















Разметка / Фото: pddmaster.ru

Новая секция у светофора

У светофора появилась новая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Она будет находиться под светофором. Секция даёт водителю сигнал, что на переходе, в направлении которых он поворачивает, для пешеходов включён зелёный сигнал. Стрелка указывает на пешеходный переход.

Новая секция светофора

Изменения проезда кольца

Теперь уступать дорогу при въезде на кольцо нужно, только если водитель движется по главной дороге. Если он заезжает на кольцо с главной дороги, то делать этого не требуется.

Правила проезда кругового движения

Запрет остановок

С 1 марта запрещается остановка на направляющих островках и островках безопасности.

Изменения для автобусов

Для автобусов изменили правила, касающиеся ограничений скорости вне населённых пунктов. Им также запретили стоянку в жилой зоне вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой площадок.

Кроме того, теперь водитель обязан уступить дорогу идущим к стоящему на остановке маршрутному ТС (или от него), если посадка и высадка пассажиров проходит с проезжей части или с расположенной на ней посадочной площадки.

Изменения для грузовиков

Водителей грузовиков освободили от обязанности включать опознавательный знак "Автопоезд" на крыше кабины. Раньше от водителей требовали включить его при движении автопоезда, а также и на время стоянки или остановки в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Изменения для велосипедов

Велосипеды теперь не входят в перечень транспортных средств, которым позволено парковаться на краю тротуара, граничащего с проезжей частью.

Кроме того, теперь велосипеды исключили из списка транспорта, на котором днём должны гореть фары или дневные ходовые огни. Однако за городом в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипедисты должны будут использовать световозвращающие элементы.

новое правило для велосипедов

Комплекс правил для СИМ

Ограничения для электросамокатов

С 1 марта 2023 года электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и подобные им устройства получат статус средства индивидуальной мобильности (сокращённо – СИМ). Они могут ездить с максимальной скоростью 25 км/ч. Если водитель СИМ является помехой для пешеходов, он должен спешиться или снизить скорость. Пешеход имеет приоритет перед СИМ.

Водителям СИМ запрещено:

– управлять транспортным средством не держась за руль хотя бы одной рукой;

– возить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине и ширине;

– перевозить пассажиров, если их перевозка не предусмотрена конструкцией;

– перевозить детей до 7 лет, если на СИМ нет специально оборудованных для них мест;

– поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайными путями и на трассах, где более одной полосы для движения (кроме случаев, когда из правой полосы можно повернуть налево, и за исключением дорог в велосипедных зонах);

– буксировать СИМ или буксироваться самому с помощью СИМ. Буксировать позволяется лишь специальные прицепы для СИМ;

– ездить в зоне действия знака "Движение пешеходов запрещено".

– ездить пьяным.

























Правила для СИМ / Фото: pddmaster.ru

Правила для водителей СИМ

Водители СИМ не должны иметь для управления ими водительских прав. Но инспекторы ГИБДД могут направить водителя СИМ на медосвидетельствование, если подозревают, что он употреблял алкоголь.

Ездить водителям СИМ позволено по велосипедной и велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны и по полосе для велосипедистов. Кроме того, они смогут проехать по пешеходной зоне и по тротуару, если СИМ не тяжелее 35 кг.

Причём по тротуару или по пешеходной зоне можно двигаться, только если рядом нет велосипедной или велопешеходной дорожки или отсутствует возможность проезда по ним. Также это позволено делать, если водитель СИМ сопровождает ребёнка до 14 лет.

По правому краю проезжей части проехать также возможно в случае если:

– на дороге отсутствует велосипедная или велопешеходная дорожка или нельзя по ней двигаться;

– по дороге можно ехать только со скоростью не более 60 км/ч;

– СИМ оборудован тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями и фарой белого цвета впереди с фонарём.

Ехать по правому краю можно только в один ряд по ходу движения, запрещено обгонять машины или объезжать их с левой стороны.

Средства индивидуальной мобильности / Фото: pddmaster.ru

Детям от 7 до 14 лет позволено двигаться на СИМ лишь по тротуарам, пешеходным, велосипедным, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.

Дети до 7 лет разрешено "кататься" на СИМ исключительно в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.

Ездить по автомагистрали и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам водителям СИМ запрещено.

Водители СИМ должны подчиняться сигналам светофора в виде силуэта пешехода при езде по тротуару и пешеходной дорожке. Если водители СИМ двигаются по велосипедной и велопешеходной дорожке, то там на них распространяется сигнал в виде силуэта велосипедиста.

Фары водители СИМ должны включать в тёмное время суток независимо от освещения дороги и в условиях недостаточной видимости. В тоннелях на движущихся СИМ также должны быть включены фары. Вместо фар можно использовать и фонарь.

Водители СИМ должны уступать дорогу машинам при выезде из жилой зоны, а также при пересечении проезжей части вне перекрёстка. В жилой зоне они должны уступить пешеходам. Но последние не должны создавать необоснованные помехи для СИМ.

СИМ имеют преимущество, когда движутся по главной дороге. Водитель автомобиля уступает им при повороте налево или направо, когда СИМ пересекают ту часть дороги, на которую поворачивает машина. На регулируемых пешеходных переходах автомобилисты обязаны позволить СИМ закончить пересечение дороги.

В велосипедной зоне СИМ также имеют преимущество над механическими ТС и могут двигаться по всей ширине проезжей части.