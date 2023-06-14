Жители "приобского" квартала в центре Барнаула взбунтовались против реновации
Вместо 160 частных домов предлагают возвести 13 многоэтажек
14 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Жители квартала частного сектора в центре Барнаула не хотят "отдавать" территорию под строительство высотных домов. Об этом они заявили на общественных обсуждениях, на которые был вынесен проект планировки микрорайона. Участники слушаний отметили, что "небоскребы" уродуют город и будущее – за малоэтажным строительством. Однако их мнение администрация не учла.
Высотки вместо бараков
Микрорайон, планируемый к реновации, ограничен улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Сейчас на площадке расположено пять малоэтажных домов с 52 квартирами и 156 частных домов. Многие из них ветхие, построенные более 50 лет назад.
Вместо них предполагают возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.
Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"
В микрорайоне запроектированы два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трех многоквартирных домов предложены собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей. Дополнительно в микрорайоне предусмотрено 535 открытых парковок. Запланированы в квартале и спортивно-административные объекты. Но главная особенность квартала, согласно проекту, – прогулочный бульвар вдоль переулка Некрасова.
Сохранить частный сектор
Участие в общественных обсуждениях проекта приняли восемь человек. Один житель поддержал проект, остальные выступили против. Люди отметили, что застройка квартала не целесообразна, так как в данном районе инфраструктура перегружена, отсутствуют придомовые территории в уже построенных жилых домах.
"Не хватает мест в близлежащих школах и детских садах. Предлагаю внести в проект вновь построенные частные малоэтажные дома и застроить район малоэтажные домами", – отметил один из участников слушаний.
Люди также указали, что строительство высотных зданий в квартале возможно только после обустройства необходимой инфраструктуры и коммуникаций. Пока же в этой части города есть серьезные проблемы с парковками и инженерными сетями.
Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"
Собственники дома на ул. Чернышевского, которые более десяти лет проживают по этому адресу, отметили, что не хотят реновации микрорайона из-за возможных финансовых проблем.
"За время проживания в дом вложено немало средств и сил. Что будет с нашим домом, если участок у нас небольшой. Какую компенсацию мы получим в результате сноса? Считаем невозможным выкуп земельных участков у собственников, снос жилых домов для дальнейшего строительства многоэтажных домов и сквера", – указали они.
Также участники обсуждений отметили, что высотки в центре Барнаула уродуют его "лицо", а потому здания выше пяти этажей нужно запретить. А вот частные дома, которые не являются ветхими и имеют надлежащий облик, нужно сохранить и реконструировать в стиле "старого города".
"На данной территории возможно также строительство серии таунхаусов в стиле старого города (что-то подобное есть в Бийске, и это привлекает туристов и гостей города), организация и перенос в данный квартал исторических зданий (что планировалось ранее), организация так называемого исторического центра города. Это повысит престиж Барнаула, его туристическую привлекательность и создаст комфортную среду для горожан", – предложил один из жителей.
Зато создание зеленой зоны в квартале люди поддержали:
"Необходимо создать сквер (или парк), который возместит утрату скверов, которые уничтожили, возведя на их месте высотный дом по адресу пр. Комсомольский, 80е, а также здание на пр. Ленина, 39", – подчеркнули люди.
Однако все доводы и аргументы жителей мэрия не учла. Чиновники отметили, что цель проекта – это "установление измененных параметров планируемого развития элемента планировочной структуры квартала". А снос жилых домов и выкуп участков проектом не предусмотрен. Более того, будущее квартала зависит от самих владельцев недвижимости, ведь "застройщик не может принудительно, в судебном порядке заставить собственников освободить земельный участок".
09:19:14 14-06-2023
ути какие бунтарики, не будет по вашему
09:43:47 14-06-2023
Гость (09:19:14 14-06-2023) ути какие бунтарики, не будет по вашему... Люди живут у себя дома, а к ним лезут упыри, чтобы им сделать плохо. Значит это не хорошо. А те, кто лезет - очень плохие люди.
09:40:36 14-06-2023
"Что мемцухорошо, то русскому смерть..."
09:48:08 14-06-2023
Надо трезво смотреть на происходящее и понимать, что если банки будут давать кредиты, буквально всё застроят человейниками, а жителей сносимых домов вынудят брать кабальную ипотеку лет на 20. А вот что будет, когда с человейников массово посыпется стекловата - очень большой вопрос!
09:56:59 14-06-2023
Всем плевать - во Франции вышвырнули всех на улицу и построили Эйфелеву башню - газеты захлебывались о том какая уродская эта башня - как портит вид Парижа. А теперь со всего мира едут на нее посмотреть
10:14:56 14-06-2023
Гость (09:56:59 14-06-2023) Всем плевать - во Франции вышвырнули всех на улицу и построи... из магнитогорского металла, кстати.
16:37:37 14-06-2023
русский след (10:14:56 14-06-2023) из магнитогорского металла, кстати.... Да? Только башню строили в 1889 году, а Магнитогорск построили, при помощи США, в 1929... Не надо дурить людей, бот!
17:54:02 14-06-2023
русский след (10:14:56 14-06-2023) из магнитогорского металла, кстати.... "Эйфелева башня сделана из железа, не из стали. Пудлинговое железо для башни было изготовлено на заводе в Помпе на востоке Франции в Лотарингии, собраны же железные пластины и балки были непосредственно в Леваллуа-Перре, откуда их доставили к месту строительства."
12:24:37 14-06-2023
Гость (09:56:59 14-06-2023) Всем плевать - во Франции вышвырнули всех на улицу и построи... А что, в Барнауле тоже собрались башню строить? Или все же очередные многоэтажки? Думаете, на них туристы поедут смотреть? :-)
14:34:45 19-06-2023
Гость (12:24:37 14-06-2023) А что, в Барнауле тоже собрались башню строить? Или все же о... а думаете на таунхаусы,
10:01:23 14-06-2023
ну давайте расскажите нам про единую нацию и единые цели и лодку которую не надо раскачивать
10:15:12 14-06-2023
Центр города, любого столичного города. Барнаул столица АК. Будет застроин высотными домами, мировая практика, жизнь, экономика не оставить в центре города частный сектор. Будут развивать, строить. Такова мировая практика.
11:24:14 14-06-2023
Гость (10:15:12 14-06-2023) Центр города, любого столичного города. Барнаул столица АК. ... Высотными домами застраивается не только центр города. Весь город застраивается высотными домами. Другого формата застройки кроме как высотками в Барнауле просто не существует.
10:17:06 14-06-2023
Возмутились они, надо же. Снести их халупы и построить высотки однозначно. Кто будет особо яро мешать - оформить в кутузку для прочищения мозгов. Город должен быть городом, а не деревней, а там разве что коровы не ходят. Малоэтажное строительство - за городом, вон в Фирсово стройте или еще где, в городе не должно быть малоэтажных домов.
08:12:33 15-06-2023
Гость (10:17:06 14-06-2023) Возмутились они, надо же. Снести их халупы и построить высот... Уважаемый! Где вы в центре видели коров??? Проблема, причем не последняя, при принятии таких решений это полное отсутствие коммуникаций и инфраструктуры. Там трубы 50 летней давности. Добавьте новые источники потребления и коммунальные аварии, причем бесконечные гарантированы. Дикая недостаточность садов и школ в этом секторе тоже не шутка. 1 школа и 1 сад - они от слова совсем не справляются с потоком желающих получить минимальные образовательные услуги. Администрация города просто обязана учитывать факторы социализации населения, а не только финансовые прибыли. Иначе как гарант законности уже выступать не могут.
10:24:07 14-06-2023
В Барнауле не возводится ни одного дома отвечающего современной мало и среднеэтажной квартальной застройке. Всё что предлагается на рынке нового жилья это устаревшие проекты 30 летней давности. То что должно быть единичными архитектурными доминантами, т.е. многоэтажные дома в 15-25 этажей, подсовывают как основной тип застройки. Это граждане катастрофа. Я понимаю что глупость и жадность человеческая не имеет границ, но для чего тогда созданы все эти градостроительные комитеты и целый главный архитектор города?! Вы куда все недорогие слуги народные смотрите то?!
12:32:50 14-06-2023
Гость (10:24:07 14-06-2023) В Барнауле не возводится ни одного дома отвечающего современ... Катастрофа к сожалению у тебя в мозгу, не уродился с рождения.
10:28:30 14-06-2023
Гость (10:17:06 14-06-2023) Возмутились они, надо же. Снести их халупы и построить высот... Ну вот вашу малоэтажную личность надо было в детстве снести к чертовой матери, и построить на ее месте хоть сколько-нибудь светлое, добросердечное и человеческое.
10:33:13 14-06-2023
Такова мировая практика. ***** Если вы не были в Европе, то на ютьюбе полным-полно роликов, как выглядят европейские столицы и города. Жильё - это дома 18 - 20 веков постройки, а высотки - это деловой квартал, "Сити", офисники и гостиницы. А провинциальные города - это сплошь старинная застройка прошлых веков в 2 - 3 этажа.
11:26:06 14-06-2023
Всё видел сам! (10:33:13 14-06-2023) Такова мировая практика. ***** Если вы не были в Европе, то ... Какова мировая практика современной жилой застройки и как выглядят европейские города и не только, очень хорошо видно на ютуб канале Ильи Варламова (как бы к нему не относились) и Аркадия Гершмана.
10:39:04 14-06-2023
кто про многоэтажки пишет - был в Питере? как это круто - гулять и видеть небо. наш старый город мог бы быть вторым Питером, если бы не эти выстоки
18:01:29 14-06-2023
Гость (10:39:04 14-06-2023) кто про многоэтажки пишет - был в Питере? как это круто - гу... Был. Знаю. Что вы считаете центром? А Охту-центр бабахнули влет. Если считать центром Питера первый домик Петра, там есть недалеко высотки. Если Дворцовую площадь - нет. Но ведь и Обской бульвар от Сереброплавильного завода в пропорции находится, как Домик Петра от Дворцовой площади
10:42:11 14-06-2023
Так стоп. типа они живут в прекрасном месте в высотках . а другим туда нельзя в новую высотку сто рядом построят? а фиг вам. высоткам быть.
10:43:03 14-06-2023
Ну какой дурак попрется смотреть ваши танхаусы? туристы дураки что ли.
10:43:33 14-06-2023
Вы куда все недорогие слуги народные смотрите то?! ------ Неужели не понятно, что эти тут только "зарабатывают" на откатах и заносах, а смотрят на Запад, как на свою новую "родину", где покупают для себя дворянские особняки 18 - 19 веков.
10:53:57 14-06-2023
Нет, давайте дышать вашей угольной гарью, весь город травите. Как только антициклон, или морозец, дышать нечем. Переводите тогда весь частный сектор на газ, либо не войте.
11:39:24 14-06-2023
Гость (10:53:57 14-06-2023) Нет, давайте дышать вашей угольной гарью, весь город травите... Там уж давно все газифицировано - хоть бы поинтересовался, прежде чем верещать! И многие вместо старых домов давно построили вполне приличные коттеджи, вбухав действительно кучу средств.
12:34:21 14-06-2023
Гость (11:39:24 14-06-2023) Там уж давно все газифицировано - хоть бы поинтересовался, ... Ты сказки свои детям на ночь рассказывай, дымина стоит над частным сектором каждую зиму, топят чем угодно, но явно не газом.
11:00:09 14-06-2023
Жилье дома - это для людей, чтобы они там ели, спали, жили. Не наоборот, - не люди для домов. Людям в жилище должно быть хорошо. Вот этим людям в своих домах хорошо. Их насильно хотят изничтожить. Вот если бы им было плохо, и они сказали бы сами, - а давайте построим уже новые дома, а наши снесем, нам там плохо, мы свою родную землю подарим вам для строительства - это другое.
12:37:03 14-06-2023
Гость (11:00:09 14-06-2023) Жилье дома - это для людей, чтобы они там ели, спали, жили. ... Прикинь, а тем аборигенам, что тут жили до построения города, у них тоже тут были их юрты, пастбища, и им тоже тут было хорошо, но пришли такие как ты и выгнали их, построили свои халупы. И теперь вам тут хорошо якобы и вас нельзя трогать. А чем вы лучше тех ? Ничем. Так что не скулите.
14:08:25 14-06-2023
Гость (12:37:03 14-06-2023) Прикинь, а тем аборигенам, что тут жили до построения города... Учите историю Барнаула. Никто никаких аборигенов никуда не выгонял.
14:10:11 14-06-2023
Гость (12:37:03 14-06-2023) Прикинь, а тем аборигенам, что тут жили до построения города... Так я и говорю, что это плохо. Там уже живут. Там занято. Там все устроено. Если кому-то свербит строить, можно выйти чуть дальше города в поле, и там строить, где не занято, где не живут. Начиная от новых коммуникаций, и заканчивая всей соцкульбытой.
11:06:18 14-06-2023
Ага, у нас тут сарайки, курочки и свинки, картошку садим, помидорки. Машину помыть, масло поменять, поремонтировать. Кузов разобранный опять же оставить можно на заднем дворе, доски, обрезки.... Где это я в человейнике из стекловаты всё держать буду???
11:28:59 14-06-2023
А знаете ли Вы? Большая часть Барнаула т.е. центральная часть находится в низине. Всё в природе стремится к выравниванию, округлению и в планетарных масштабах наш корявый Земной шар тоже округляется. Вывод: не знаю чем руководствуются градостроители, но многоэтажки в Барнауле - это правильно. А если "спуститься с небес на землю" то нужно запланировать коммуникации: автомобильное, СИМ, пешеходное передвижения и озеленение между дорогами/дорожками/тротуарами.
11:38:59 14-06-2023
Побывал в высотках новых. Ну выглядят эстетично снаружи. Небо, конечно, загораживают, а так - норм. Но внутри - капец. Территория за забором, как в тюрьме, несколько дверей, лифты медленные, людей много. Еще и лестница через улицу иногда. Пока войдешь-выйдешь - целая эпопея. Жилище - коробка картонная. Все какое-то кукольное, не настоящее. Пальцем ткнул - отвалилось.
11:48:42 14-06-2023
Пусть желающие жить в многоэтажках не прутся в Барнаул, а строят высотки в своих деревнях. Постройте один дом для всего села, живите и радуйтесь.
11:50:29 14-06-2023
А что так можно, отказался и всё?
12:31:29 14-06-2023
Гость (11:50:29 14-06-2023) А что так можно, отказался и всё?... Да нет конечно, кто их слушать будет. Снесут и все, а особо орущим табло разобьют и посадят еще, все просто. И это правильно. Хотите разводить курочек и свинюшек - едьте в деревню, а нечего из города деревню устраивать.
12:52:34 14-06-2023
12:31:29 :Да нет конечно, кто их слушать будет. Снесут и все, а особо орущим табло разобьют и посадят еще, все просто. И это правильно. Хотите разводить курочек и свинюшек - едьте в деревню, а нечего из города деревню устраивать.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Таких глаголов, как «едьте» или «едте» - нет в русском языке. Форма повелительного наклонения от глагола ехать - поезжай, поезжайте
12:15:46 14-06-2023
Давайте рассуждать фактами и экономикой в масштабах города. Район предлагаемый для инноваций не имеет архитектурной ценности. Из 156 домов и 52 квартир сказали категорически нет - 7. Это факты. Есть уверен, добротные дома, есть аварийные дома, есть самострой или не узаконенные. Город нужно улучшать. Жители будущих квартир в этом районе голосуют своим РУБЛЕМ. Всем рулит экономика- нравиться, не нравиться, но это факт. Начнутся процессы сами собственники существующего жилья решат. Как это сейчас происходит на ул. Ядринцева, за ТЦ " СИТИ". Прогресс не остановить. Всегда будут ЗА и всегда будут ПРОТИВ.
12:43:36 14-06-2023
Гость (12:15:46 14-06-2023) Давайте рассуждать фактами и экономикой в масштабах города.... Стекловатный новострой (а-ля хрущёвки ( по внешнему виду такие же прямоугольники, только цветные и планировка много хуже, чем в хруще) явно не имеет архитектурнлой ценности.
12:46:18 14-06-2023
13 многоэтажек --- бешеные деньги. Может не время? Может лучше на производство гиперзвука? А то там просто с автоматами трудно
13:00:37 14-06-2023
Интересно, каким местом думают чиновники, в очередной раз разрешающие этот беспредел? Они, наверное, позабыли, что на весь район от Оби вдоль всей Промышленной всего одна школа, построенная где-то в начале 70-х годов прошлого века, пара еще более древних детских садов и одна-единственная поликлиника, обслуживающая половину старого города. Про коммуналку вообще молчу - она скоро ляжет - столько всего на нее понавешано! Дороги узкие - местами даже тротуаров нет, люди и машины ходят по одному проезду. И что это будет в итоге - гетто?
13:16:22 14-06-2023
Гость (13:00:37 14-06-2023) Интересно, каким местом думают чиновники, в очередной раз ра... Школа 1 на 900 детей. Сейчас центральный район самый низко заселённый. Порядка 100 000, Пример Индустриальный более 200 000, Октябрьский 125 000. Как раз при новом комплексном строительстве в микрорайона се инженерные сети буду построены уже современные. Дороги, тротуары, общественные зоны, озеленение. Все это можно сделать только при комплексной квартальной застройки.
13:20:47 14-06-2023
Сносить в обязательном порядке эти трущебы. Им понятно что удобно жить на огороде почти что в центре города.
15:19:34 14-06-2023
Гость (13:20:47 14-06-2023) Сносить в обязательном порядке эти трущебы. Им понятно что у... Ну снесут - и останутся люди даже без этих трущоб! Там домишки-то налеплены друг на друга, у каждого 0,5 - максимум одна сотка земли, а то и вовсе только клочок палисадника - сколько им за это заплатят? Копейки! Даже на какую-нибудь халупу на окраине не хватит, по нынешним-то ценам. И куда им идти? Под мостом землянки рыть? Ипотеку, кто мог, те уже взяли. Да и не все хотят вешать себе на шею это ярмо на всю оставшуюся жизнь, когда можно спокойно жить в своем домишке.
19:56:29 14-06-2023
да нормально им заплатят, но людям же не нужно нормально, им подавай в обмен за их трущобы квартиру не дальше 30м о условной Тверской
14:29:02 14-06-2023
Гость (12:46:18 14-06-2023) 13 многоэтажек --- бешеные деньги. Может не время? Может луч... Именно потому что быстрые и бешеные прибыли! А гиперзвук - это высокие технологии, это затратно, долго и непонятно когда отобьётся.
15:17:16 14-06-2023
Не понимаю в чем проблема у жителей частного сектора? Если участки приватизированы и, как нас убеждают, почти все жители против, то просто не продавайте свои дома или продавайте по цене элитных коттеджей. Если же не приватизированы, то сами виноваты. Ну а если не хотят продавать свои участки те 7 человек, что были против, то не нужно говорить за всех. Можно просто отказаться продавать свои участки и терпеть, ведь никакие неудобства не сравнятся с тем удовольствием, которое получаешь проживая в любимом малоэтажном доме, украшающем город.
15:31:27 14-06-2023
Гость (15:17:16 14-06-2023) Не понимаю в чем проблема у жителей частного сектора? Если у... Ты такой наивный считаешь что у государства не найдется возможностей "уговорить" несогласных если эти участки реально будут нужны под застройку ? Найдется и еще как. Вылетят оттуда как пробки, еще и денег получат меньше чем те кто не выделывался, если вообще получат.
16:27:18 14-06-2023
Гость (15:31:27 14-06-2023) Ты такой наивный считаешь что у государства не найдется возм... Никуда они не вылетят. Подобные частные дома стоят на той же Папанинцев, на Песчаной (между Ядринцева и Красноармейским) среди высоток. Видимо, люди решили не продавать свои участки.
17:38:12 14-06-2023
Гость (16:27:18 14-06-2023) Никуда они не вылетят. Подобные частные дома стоят на той же... Да, насколько слышал, дедушке, межде Красноармеским и Ядринцева, предлагали деньги неимоверные. Жестко в отказ пошел. Строителям дома пришлось из-за этого менять проект, кучу денег вваливать в стены, чтобы огородить тот дом. Понесли в разы большие потери. Теперь этот дедушка в интернате, а может уже и умер, никому не интересен его участок, потомучто тм ничего не сделать, рядом с детской площадке разграбленное и слегка сгоревшее убожество. Класс?
21:10:33 14-06-2023
Пузырек (17:38:12 14-06-2023) Да, насколько слышал, дедушке, межде Красноармеским и Ядрин... А в Японии аэропорт запроектировали так, чтобы самолеты обруливали жилые участки, на которых живут люди и не желают их продавать. Интересный случай, на самом деле.
17:18:09 14-06-2023
Горят они с завидной регулярностью
17:23:52 14-06-2023
бабачканатр (17:18:09 14-06-2023) Горят они с завидной регулярностью ... Вы терррорист?
17:40:49 14-06-2023
бабачканатр (17:18:09 14-06-2023) Горят они с завидной регулярностью ... Вы, видимо, в теме. Расскажите про сгоревшие дома и построенные высотки. А еще расскажите про печное отопление в этих домах и года, когда проводку кидали. Много подумать придеться.
17:45:14 14-06-2023
бабачканатр (17:18:09 14-06-2023) Горят они с завидной регулярностью ... А еще вспомните про людей, курящих в постели пьяными, брошенные дома, в которых люди без определенного места и шпана встречается. Назовите мне, когда приличные дома сгорали? На пальцах очень неопытного фрейзеревщика больше пальцев.
17:39:32 14-06-2023
Пора бы понять абсолютно очевидное: капитализм - это кастовое общество, где прав всегда тот, у кого больше денег, даже если он не прав.
17:47:41 14-06-2023
Серьмяжная правда (17:39:32 14-06-2023) Пора бы понять абсолютно очевидное: капитализм - это кастово... Было по-другому?