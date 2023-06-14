Вместо 160 частных домов предлагают возвести 13 многоэтажек

14 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"

Жители квартала частного сектора в центре Барнаула не хотят "отдавать" территорию под строительство высотных домов. Об этом они заявили на общественных обсуждениях, на которые был вынесен проект планировки микрорайона. Участники слушаний отметили, что "небоскребы" уродуют город и будущее – за малоэтажным строительством. Однако их мнение администрация не учла.

Высотки вместо бараков

Микрорайон, планируемый к реновации, ограничен улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Сейчас на площадке расположено пять малоэтажных домов с 52 квартирами и 156 частных домов. Многие из них ветхие, построенные более 50 лет назад.

Вместо них предполагают возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.

Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"

В микрорайоне запроектированы два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трех многоквартирных домов предложены собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей. Дополнительно в микрорайоне предусмотрено 535 открытых парковок. Запланированы в квартале и спортивно-административные объекты. Но главная особенность квартала, согласно проекту, – прогулочный бульвар вдоль переулка Некрасова.

Сохранить частный сектор

Участие в общественных обсуждениях проекта приняли восемь человек. Один житель поддержал проект, остальные выступили против. Люди отметили, что застройка квартала не целесообразна, так как в данном районе инфраструктура перегружена, отсутствуют придомовые территории в уже построенных жилых домах.

"Не хватает мест в близлежащих школах и детских садах. Предлагаю внести в проект вновь построенные частные малоэтажные дома и застроить район малоэтажные домами", – отметил один из участников слушаний.

Люди также указали, что строительство высотных зданий в квартале возможно только после обустройства необходимой инфраструктуры и коммуникаций. Пока же в этой части города есть серьезные проблемы с парковками и инженерными сетями.

Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"

Собственники дома на ул. Чернышевского, которые более десяти лет проживают по этому адресу, отметили, что не хотят реновации микрорайона из-за возможных финансовых проблем.

"За время проживания в дом вложено немало средств и сил. Что будет с нашим домом, если участок у нас небольшой. Какую компенсацию мы получим в результате сноса? Считаем невозможным выкуп земельных участков у собственников, снос жилых домов для дальнейшего строительства многоэтажных домов и сквера", – указали они.

Также участники обсуждений отметили, что высотки в центре Барнаула уродуют его "лицо", а потому здания выше пяти этажей нужно запретить. А вот частные дома, которые не являются ветхими и имеют надлежащий облик, нужно сохранить и реконструировать в стиле "старого города".

"На данной территории возможно также строительство серии таунхаусов в стиле старого города (что-то подобное есть в Бийске, и это привлекает туристов и гостей города), организация и перенос в данный квартал исторических зданий (что планировалось ранее), организация так называемого исторического центра города. Это повысит престиж Барнаула, его туристическую привлекательность и создаст комфортную среду для горожан", – предложил один из жителей.

Зато создание зеленой зоны в квартале люди поддержали:

"Необходимо создать сквер (или парк), который возместит утрату скверов, которые уничтожили, возведя на их месте высотный дом по адресу пр. Комсомольский, 80е, а также здание на пр. Ленина, 39", – подчеркнули люди.

Однако все доводы и аргументы жителей мэрия не учла. Чиновники отметили, что цель проекта – это "установление измененных параметров планируемого развития элемента планировочной структуры квартала". А снос жилых домов и выкуп участков проектом не предусмотрен. Более того, будущее квартала зависит от самих владельцев недвижимости, ведь "застройщик не может принудительно, в судебном порядке заставить собственников освободить земельный участок".