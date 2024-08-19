Жители десяти улиц Барнаула останутся без горячей воды 20 августа

Ограничение продлится весь день

19 августа 2024, 13:31, ИА Амител

Душевая лейка / Фото: unsplash.com

На десяти улицах Барнаула 20 августа отключат горячую воду для проведения испытаний теплосетей на гидравлические потери, сообщили в СГК.

Временные неудобства продлятся с 09:00 до 20:00 по адресам:

Энергетики подчеркнули, что такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы определить эффективность работы системы. После завершения работ теплосети заполнять не потребуется, поэтому трубы нагреются быстро.