Жители десяти улиц Барнаула останутся без горячей воды 20 августа
Ограничение продлится весь день
19 августа 2024, 13:31, ИА Амител
Душевая лейка / Фото: unsplash.com
На десяти улицах Барнаула 20 августа отключат горячую воду для проведения испытаний теплосетей на гидравлические потери, сообщили в СГК.
Временные неудобства продлятся с 09:00 до 20:00 по адресам:
Энергетики подчеркнули, что такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы определить эффективность работы системы. После завершения работ теплосети заполнять не потребуется, поэтому трубы нагреются быстро.
23:31:26 20-08-2024
И вот уже 23:30, а горячей воды нет!!!