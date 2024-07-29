Жители Республики Алтай активно подают заявления на дистанционное голосование
ДЭГ – это одна из форм голосования, которая наряду с традиционной будет применяться на выборах главы и депутатов республики и на муниципальных
29 июля 2024, 15:00, ИА Амител
В Республике Алтай 6,5 тыс. жителей подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в первую неделю с начала регистрации, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.
ДЭГ – это одна из форм голосования, которая наряду с традиционной будет применяться на выборах главы и депутатов республики, а также на муниципальных выборах с 6 по 8 сентября. Каждый зарегистрированный на портале госуслуг пользователь, подавший заявление об участии в ДЭГ, сможет сделать свой выбор с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера в любое удобное время.
"Уже 6,5 тыс. жителей региона подали заявления о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Это говорит о том, что избиратели доверяют новым сервисам. ДЭГ особенно актуально для нашего региона – в выборах смогут принять участие студенты, жители республики, которые учатся или работают в других субъектах", – рассказал председатель избирательной комиссии Республики Алтай Дмитрий Степанов.
Подать заявление на портале госуслуг для участия в выборах с помощью дистанционного электронного голосования можно включительно до 2 сентября.
15:50:54 29-07-2024
Интересно все кто будут голосовать удаленно , поддержат одного кандидата?
16:56:50 29-07-2024
Да знаем мы, кто там активно регистрируется на дистанционное голосование. И как и почему они это делают, знаем.
17:12:38 29-07-2024
Гость (16:56:50 29-07-2024) Да знаем мы, кто там активно регистрируется на дистанционное... Дискредитируете?