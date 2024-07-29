Жители Республики Алтай активно подают заявления на дистанционное голосование

ДЭГ – это одна из форм голосования, которая наряду с традиционной будет применяться на выборах главы и депутатов республики и на муниципальных

29 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Избирательная комиссия Республики Алтай / Фото: кадр из видео

В Республике Алтай 6,5 тыс. жителей подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в первую неделю с начала регистрации, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.

ДЭГ – это одна из форм голосования, которая наряду с традиционной будет применяться на выборах главы и депутатов республики, а также на муниципальных выборах с 6 по 8 сентября. Каждый зарегистрированный на портале госуслуг пользователь, подавший заявление об участии в ДЭГ, сможет сделать свой выбор с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера в любое удобное время.

"Уже 6,5 тыс. жителей региона подали заявления о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Это говорит о том, что избиратели доверяют новым сервисам. ДЭГ особенно актуально для нашего региона – в выборах смогут принять участие студенты, жители республики, которые учатся или работают в других субъектах", – рассказал председатель избирательной комиссии Республики Алтай Дмитрий Степанов.

Подать заявление на портале госуслуг для участия в выборах с помощью дистанционного электронного голосования можно включительно до 2 сентября.