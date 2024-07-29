Как пройдут выборы главы и парламента Республики Алтай и какие будут кандидаты?

Выборы главы региона и депутатов Госсобрания состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года

29 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Баннер с рекламой выборов в Республике Алтай

В 2024 году в Алтайском крае больших выборов уже не будет. А вот в соседней Республике Алтай в сентябре состоятся две крупные кампании. Во-первых, там будут выбирать главу региона. К кампании привлечено внимание и федеральных СМИ, ведь на пост губернатора претендует бывший секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. Во-вторых, в регионе состоятся выборы нового созыва местного Госсобрания. Amic.ru рассказывает, как пройдет избирательная кампания в регионе и кого именно будут выбирать жители Алтая и на пост главы республики, и в региональный парламент.

Когда пройдут выборы главы и парламента Республики Алтай?

Выборы нового главы Республики Алтай состоятся в единый день голосования с 6 по 8 сентября 2024 года. То есть они будут трехдневными. Одновременно с избранием губернатора будут и выборы в Государственное собрание Республики Алтай.

Кто будет выдвигаться на пост главы республики?

11 июля 2024 года на заседании Избиркома Республики Алтай заверили списки претендентов на должность главы Республики Алтай. Были выдвинуты следующие кандидаты: Андрей Турчак ("Единая Россия"), Петр Букач (КПРФ), Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР), Александр Климов ("Казачья партия РФ"), Владимир Косов ("Зеленая альтернатива") и Сергей Кухтуеков ("Гражданская инициатива"). Выдвигался и Василий Толмачев от партии "Гражданская сила", но затем он затем снял свою кандидатуру.

Чтобы попасть в бюллетень, перечисленные семь претендентов на пост главы республики должны были пройти муниципальный фильтр и собрать подписи муниципальных депутатов. От них требовалась как минимум 81 подпись муниципального депутата, в том числе 15 народных избранников районного и городского уровней. Подписи должны быть получены как минимум в девяти районах или восьми районах и в Горно-Алтайске. При этом в регионе всего 10 районов и один город – Горно-Алтайск.

Выборы / Фото: amic.ru

Вечером 24 июля Республика Алтай завершила прием подписей. Число кандидатов сократилось до четырех человек, пишет "Коммерсантъ".

Собрать нужное число подписей удалось только следующим кандидатам. Это:

временно исполняющий обязанности главы Республики Андрей Турчак ("Единая Россия");

заместитель директора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов (ЛДПР);

директор ООО "Торговый казачий дом "Станичный" Александр Климов (Казачья партия Российской Федерации);

Депутат Госсобрания – Эл Курултая Олег Добрынин ("Родина").

Их подписи республиканский избирком проверит в течение десяти дней.

Остальным трем кандидатам собрать необходимое число подписей не удалось. Среди них – Петр Букач из КПРФ, Владимир Косов из "Зеленой альтернативы" и Сергей Кухтуеков из "Гражданской инициативы". Они "автографы" муниципальных депутатов в избирком не подали и из гонки выбыли.

Как пройдут выборы в Госсобрание?

Срок полномочий парламента седьмого созыва истекает в сентябре 2024 года, так что в это время состоятся выборы депутатов восьмого созыва, они будут работать следующие пять лет. Всего будет избран 41 депутат. 11 мандатов распределятся в голосовании по партийным спискам пропорционально полученным голосам. При этом чтобы в принципе попасть в парламент, партии надо набрать минимум 5% поддержки избирателей.

Остальные 30 мест в региональном парламенте определяется по итогам голосования по одномандатным округам. Чтобы стать кандидатом по одномандатному округу, кандидат должен собрать 3% подписей зарегистрированных в округе избирателей. Всего по 30 округам на выборы было выдвинуто 114 кандидатов, сообщает сайт ГТРК "Горный Алтай".

Для регистрации региональных списков кандидаты должны собрать 0,5% подписей всех зарегистрированных избирателей республики. Парламентским партиям собирать подписи не нужно.

Госсобрание Республики Алтай / Фото: amic.ru

По партспискам кандидатов на выборы в Госсобрание Республики Алтай выдвинули шесть партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП), КПРФ, "Новые люди" и "Родина". "Коммерсантъ" пишет, что партсписок "Единой России" на выборах возглавил Андрей Турчак, ЛДПР – глава партии Леонид Слуцкий, СРЗП – депутат Госсобрания Александр Груздев, КПРФ – фракции КПРФ в Госсобрании Виктор Ромашкин, "Новых людей" – самозанятый Константин Василенко, а "Родины" – депутат Госсобрания Олег Добрынин.

Кроме них, в первые тройки партий попали:

у ЕР – секретарь регионального отделения "Единой России" Артур Кохоев и депутат Госсобрания Алена Казанцева. Всего в списке партии 60 кандидатов;

у КПРФ – помощник депутата Госдумы Анжелики Глазковой Михаил Федькин и первый секретарь Усть-Канского районного комитета КПРФ Аржан Бакрасов. Всего в их списке 29 человек;

у ЛДПР – депутат Эл Курултая Дмитрий Софронов и депутат Горно-Алтайского Совета депутатов Роман Рехтин. Всего в списке 33 кандидата;

у "Новых людей" – директор частного детского сада "Бэбиленд" Глафира Имамадиева. Всего в списке партии 22 человека;

у "Родины" – замдиректора ООО "Новосибирский электровозоремонтный завод" Александр Вакуленко и начальник службы безопасности АО "Бийский техноторговый центр "Гарант" Вячеслав Батраков. Всего в списке "Родины" 23 человека, сообщает ТАСС;

у СРЗП в списке только один кандидат – уже упомянутый Александр Груздев. Всего в списке партии 17 человек.

Выборы / Фото: amic.ru

Будут ли какие-то новшества на выборах?

Да. В этом году впервые на выборах главы и местного парламента в Республике Алтай будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Для участия в нем нужно подать заявление на портале госуслуг с 22 июля по 2 сентября 2024 года.

Кто сейчас руководит республикой?

В июне 2024 года ушел в отставку на тот момент глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Президент России Владимир Путин предложил возглавить регион секретарю генерального совета партии "Единая Россия", сенатору Андрею Турчаку. В итоге Турчак стал временно исполняющим обязанности губернатора. В сентябре он намерен стать полноценным главой на выборах.

А в Алтайском крае в сентябре выборы будут?

Да, в Алтайском крае в сентябре пройдет 104 избирательные кампании, но они будут локальными. 103 кампании – это выборы в органы местного самоуправления, а одна – выборы депутата АКЗС по 21-му избирательному округу Барнаула, в который входит часть Железнодорожного района города. Дело в том, что в начале декабря 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министром спорта на тот момент депутата АКЗС Ивана Нифонтова. Теперь вместо него региональному парламенту нужен новый избранник. Подробнее о том, как пройдут выборы в Алтайском крае в 2024 году, можно прочитать по ссылке.