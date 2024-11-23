Жители Рубцовска беспокоятся за судьбу цапли, оставшейся на зимовку

Специалисты Минприроды в курсе ситуации

23 ноября 2024, 20:45, ИА Амител

Фото: David Clode / unsplash.com

В Рубцовске нашли цаплю, которая так и не улетела на юг.

Как пишет Mash Siberia, птица гуляет по берегу Алея и питается рыбой. При этом она рискует не пережить зиму.

После обращения местных жителей краевое Минприроды направило специалистов для наблюдения за цаплей, но поймать ее не смогли.

Специалисты отметили, что птица не ранена. За ней продолжат следить.