Жители Рубцовска были в "Крокусе" во время теракта
Люди выжили и находятся в состоянии шока
24 марта 2024, 14:50, ИА Амител
Стихийный мемориал у "Крокуса" / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
Трое жителей Рубцовска были в "Крокус Сити Холле" в момент теракта. Об этом сообщает "Блогерша Рубцовск".
Люди поехали на концерт группы "Пикник" и купили билеты в третий ряд. Когда прозвучали первые выстрелы, рубцовчане бросились к сцене и побежали.
"Ничего толком не видели, слышали крики и стрельбу, автоматная очередь не переставая звучала. Как удалось найти путь, даже не помню", – рассказали очевидцы.
Напомним, что 24 марта в России объявили днем национального траура по жертвам трагедии. В результате теракта погибло больше 130 человек.
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