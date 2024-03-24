Жители Рубцовска были в "Крокусе" во время теракта

Люди выжили и находятся в состоянии шока

24 марта 2024, 14:50, ИА Амител

Стихийный мемориал у "Крокуса" / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Трое жителей Рубцовска были в "Крокус Сити Холле" в момент теракта. Об этом сообщает "Блогерша Рубцовск".

Люди поехали на концерт группы "Пикник" и купили билеты в третий ряд. Когда прозвучали первые выстрелы, рубцовчане бросились к сцене и побежали.



"Ничего толком не видели, слышали крики и стрельбу, автоматная очередь не переставая звучала. Как удалось найти путь, даже не помню", – рассказали очевидцы.

Напомним, что 24 марта в России объявили днем национального траура по жертвам трагедии. В результате теракта погибло больше 130 человек.