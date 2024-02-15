Жители рубцовской многоэтажки жалуются на затопление подвала нечистотами

Управляющая компания заявляет, что не проведет ремонт, пока не решен вопрос с центральным коллектором

15 февраля 2024, 19:12, ИА Амител

Подвальное помещение / Фото: unsplash.com

Жители рубцовской многоэтажки жалуются на подтопление дома нечистотами. Как сообщают "Вести Алтай", решить проблему своими силами и с помощью жалоб пока не получилось.

Речь идет о доме № 64 на проспекте Ленина. По словам жильцов, подвал систематически подтапливает, однако в этот раз там прорвало трубу и городские стоки хлынули в подвал.

Как отметил Николай Костюков, владелец медицинского центра, расположенного в здании, он как раз начал делать в подвальных помещениях ремонт. Теперь о нем не идет и речи – подобная антисанитария угрожает кишечными инфекциями и благоприятствует распространению гепатита.

По словам жильцов, управляющая компания на просьбы провести ремонт заявляет, что не может починить внутридомовые сети, пока не решен вопрос с центральным коллектором. При этом в водоканале утверждают, что проблем с ним сейчас нет.

Отмечается, что на схожую ситуацию жалуются жильцы соседних домов, а от неприятного аромата страдают и прохожие.