Жители села на Алтае пожаловались на дамбу, которую не могут починить уже 23 года

В 1999 году конструкцию частично разрушили для ремонта водопровода, но с тех пор ее так и не восстановили

29 мая 2024, 22:50, ИА Амител

Затопление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители алтайского поселка Волга рассказали о дамбе, вода с которой уже 23 года затапливает близлежащие дома. Как сообщает "Инцидент Барнаул", Евгений Мизерный и его мать Юлия Петровна борются за ее ремонт все эти годы, однако успеха пока не добились.

По словам мужчины, в 1999 году в селе прорвало водопровод. Прибывшие на место ремонтники "разворотили" дамбу для восстановления, однако обратно ее не собрали. Через образовавшийся прорыв вода постоянно заливает близлежащие дома.

"Вода берется с полей, там сельхозугодья, которые находятся под наклоном, и как раз через прорыв, который сделали в 99 году, вода течет. У нас весь подпол в воде. Мы даже не можем выйти в туалет, так как он находится на улице", – рассказал Мизерный.

Он отметил, что в последний раз обращался в прокуратуру в 2016 году – она отправила жителя села и его мать в местную администрацию. На месте побывала комиссия, которая дала чиновникам трехмесячный срок на починку, однако в конечном счете ничего не сделали.

В прошлом году жители ездили в администрацию села Первомайского. Там, по словам Мизерного, им посоветовали натаскать мешки с песком и обложить ими место прорыва, чтобы вода не топила дома.

"Администрация уже много лет обещает благоустроить село, но ни света, ни связи, ни нормальных дорог нет до сих пор", – подчеркивается в публикации.