Водоналивную дамбу установили в Затоне
В микрорайоне уже затопило 83 земельных участка
28 мая 2024, 18:24, ИА Амител
В барнаульском микрорайоне Затон 28 мая установили водоналивную дамбу, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сооружение разместили на улице 2-й Озерной. Его протяженность составила 100 метров.
По словам начальника городского управления ГОЧС Владимира Драчева, за последнее время для минимизации последствий паводка в Затоне построили уже 500 метров защитных валов, а также обновили два километра существующих. Все это снизило угрозу подтопления более 40 приусадебных участков.
На утро 28 мая уровень в Оби составлял 570 см. В Затоне подтоплено 83 земельных участка и 7 участков дорог. В микрорайоне по-прежнему действует режим повышенной готовности.
18:36:39 28-05-2024
6 метров хотя бы надо, а то мало 5,7
22:22:59 28-05-2024
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09:37:27 29-05-2024
каждый год строят...
15:18:14 29-05-2024
гость (09:37:27 29-05-2024) каждый год строят...... Так и убирают каждый год. На то она и водоналивная.