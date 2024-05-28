Водоналивную дамбу установили в Затоне

В микрорайоне уже затопило 83 земельных участка

28 мая 2024, 18:24, ИА Амител

Водоналивная дамба в Затоне / Фото: barnaul.org

В барнаульском микрорайоне Затон 28 мая установили водоналивную дамбу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сооружение разместили на улице 2-й Озерной. Его протяженность составила 100 метров.

По словам начальника городского управления ГОЧС Владимира Драчева, за последнее время для минимизации последствий паводка в Затоне построили уже 500 метров защитных валов, а также обновили два километра существующих. Все это снизило угрозу подтопления более 40 приусадебных участков.

На утро 28 мая уровень в Оби составлял 570 см. В Затоне подтоплено 83 земельных участка и 7 участков дорог. В микрорайоне по-прежнему действует режим повышенной готовности.