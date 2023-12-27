Жители Славгорода пожаловались на коммунальную аварию, которую не устраняют три дня

Из-за этого большую часть времени люди сидят без воды

27 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители села Пригородного, находящегося в подчинении у Славгорода, пожаловались на проблемы с водой. По их словам, три дня назад в населенном пункте произошел порыв, но его так и не устранили.

"В первый день порыва вообще ничего не делали, только отключили воду и все, на второй приехали уже после обеда, поковырялись и уехали, а сегодня их [коммунальщиков] так и не было", – цитирует местных жителей "В курсе 22".

В итоге большую часть времени люди сидят без воды.