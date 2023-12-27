Жители Славгорода пожаловались на коммунальную аварию, которую не устраняют три дня
Из-за этого большую часть времени люди сидят без воды
27 декабря 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жители села Пригородного, находящегося в подчинении у Славгорода, пожаловались на проблемы с водой. По их словам, три дня назад в населенном пункте произошел порыв, но его так и не устранили.
"В первый день порыва вообще ничего не делали, только отключили воду и все, на второй приехали уже после обеда, поковырялись и уехали, а сегодня их [коммунальщиков] так и не было", – цитирует местных жителей "В курсе 22".
В итоге большую часть времени люди сидят без воды.
"Временами включают, чтобы запаслись водой, и отключают заново... Администрация на вопросы граждан не отвечает", – утверждают сельчане.
Комментарии 0