Жители барнаульской пятиэтажки пожаловались на "сауну" в подъезде
По словам жильцов, управляющая компания не решает проблему
14 декабря 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Жители дома № 127 по улице Георгия Исакова пожаловались на "туман" в третьем подъезде, пишет Barnaul 22.
По их словам, в подъезде находится тепловой узел, и снизу в окна на лестничных площадках идет пар, который поднимается до самой крыши.
Как итог: подъезд превратился в "сауну", а входные двери и окна обледенели.
При этом управляющая компания никаких мер не принимает, и люди не знают, что делать дальше.
11:37:35 14-12-2023
Закончится этот беспредел с управляющими кампаниями. Когда в городе появится настоящий хозяин ааааааа!?
13:01:06 14-12-2023
Когда же (11:37:35 14-12-2023) Закончится этот беспредел с управляющими кампаниями. Когда в... Хозяин чего? Вашего дома?
15:08:47 14-12-2023
Когда же (11:37:35 14-12-2023) Закончится этот беспредел с управляющими кампаниями. Когда в... Настоящий хозяин Минстрой. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции... Обращения, не входящие в компетенцию Минстроя России направляется ими, в течение семи дней со дня регистрации, в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу...
12:22:15 14-12-2023
Никогда. Они хотят на крузаках ездить. Наш вот тоже недавно купил, а на территории бардак: с августа ветки не вывезены, блоки после "благоустройства двора" валяются, как и шины.
12:41:27 14-12-2023
Ну все вас учить.. берите деньги за сауну. бизнес)
13:31:12 14-12-2023
Пишите в прокуратуру, в полицию, в суд!!
13:20:47 15-12-2023
Пишите нам, не молчите. Сразу забегают после нашего визита.