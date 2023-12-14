НОВОСТИОбщество

Жители барнаульской пятиэтажки пожаловались на "сауну" в подъезде

По словам жильцов, управляющая компания не решает проблему

14 декабря 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жители дома № 127 по улице Георгия Исакова пожаловались на "туман" в третьем подъезде, пишет Barnaul 22

По их словам, в подъезде находится тепловой узел, и снизу в окна на лестничных площадках идет пар, который поднимается до самой крыши.

Как итог: подъезд превратился в "сауну", а входные двери и окна обледенели.

При этом управляющая компания никаких мер не принимает, и люди не знают, что делать дальше.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 7

Avatar Picture
Когда же

11:37:35 14-12-2023

Закончится этот беспредел с управляющими кампаниями. Когда в городе появится настоящий хозяин ааааааа!?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:06 14-12-2023

Когда же (11:37:35 14-12-2023) Закончится этот беспредел с управляющими кампаниями. Когда в... Хозяин чего? Вашего дома?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:47 14-12-2023

Когда же (11:37:35 14-12-2023) Закончится этот беспредел с управляющими кампаниями. Когда в... Настоящий хозяин Минстрой. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции... Обращения, не входящие в компетенцию Минстроя России направляется ими, в течение семи дней со дня регистрации, в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:15 14-12-2023

Никогда. Они хотят на крузаках ездить. Наш вот тоже недавно купил, а на территории бардак: с августа ветки не вывезены, блоки после "благоустройства двора" валяются, как и шины.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:27 14-12-2023

Ну все вас учить.. берите деньги за сауну. бизнес)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:31:12 14-12-2023

Пишите в прокуратуру, в полицию, в суд!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жилищная инспекция.

13:20:47 15-12-2023

Пишите нам, не молчите. Сразу забегают после нашего визита.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров