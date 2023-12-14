Жители барнаульской пятиэтажки пожаловались на "сауну" в подъезде

По словам жильцов, управляющая компания не решает проблему

14 декабря 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жители дома № 127 по улице Георгия Исакова пожаловались на "туман" в третьем подъезде, пишет Barnaul 22.

По их словам, в подъезде находится тепловой узел, и снизу в окна на лестничных площадках идет пар, который поднимается до самой крыши.

Как итог: подъезд превратился в "сауну", а входные двери и окна обледенели.

При этом управляющая компания никаких мер не принимает, и люди не знают, что делать дальше.