Жители Тальменки пожаловались на разбитые грузовиками дороги

Одна из местных автомобилисток во время поездки по кочкам лишилась двигателя

05 апреля 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дорога от Кашкарагаихи до села Зайцево за два дня в конце марта превратилась в решето из-за большегрузов. Об этом сообщает "Толк".

Местная жительница Галина Лобышева рассказала о том, что во время поездки по разбитой дороге она лишилась двигателя.

Женщина отметила, что она созванивалась с человеком, который пускал по дороге лесовозы. Он объяснил, что нужно было выполнить задачу в срок, но при этом сельчанка недовольна, ведь предприниматель не подумал о других людях.

1 апреля движение большегрузов на дороге ограничили, однако люди говорят, что сделали это поздно, поскольку полотно уже разрушено.

Сельчане требуют от предпринимателя восстановить дорогу, а местная администрация готовит обращение к краевым властям.