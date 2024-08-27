Жители Тальменского района пожаловались алтайским социалистам на множество проблем

"Справедливая Россия – За правду" поможет сельчанам добиться справедливости

27 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Визит членов партии в Тальменский район / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Жители Тальменского района Алтайского края, несмотря на планируемое введение "Сельского стандарта", не ощущают улучшений в качестве своей жизни. Проблемы остаются прежними: нехватка рабочих мест, скудный досуг и культурная жизнь, отсутствие современной инфраструктуры, разрушающиеся дороги и недостаток общественного транспорта.

Чтобы помочь жителям района добиться справедливости, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов и юрист реготделения партии Юрий Майер посетили десять сел района.

В ходе приема 23 и 24 августа к социалистам обратились около 30 человек. Чаще всего жаловались на плачевное состояние дорог как внутри района, так и в самих селах. Средств из сельских дорожных фондов хватает лишь на очистку от снега, а ямочный ремонт служит недолго из-за интенсивной эксплуатации, в том числе лесовозами, говорят люди.

Не менее острая проблема ­– отсутствие общественного транспорта. Частный перевозчик отказался обслуживать маршрут, потому что он невыгодный, а найти нового не удалось. Теперь жителям стало непросто добраться в другое село или выехать за пределы района.

Сельчане также жалуются на состояние социальных и культурных объектов. Школа в с. Кашкарагаиха нуждается в капитальном ремонте, но заявка, поданная сельскими властями, не нашла поддержки. В с. Шишкино ремонта ждет школьный спортзал в бывшем Доме культуры. В с. Шадринцево нужно обновление деревянного здания школы, в котором износились коммуникации и протекает крыша. И везде в селах есть проблемы с состоянием ДК и культурных центров.

Также жители обращались с частными проблемами, которые социалисты тоже взяли на контроль.

Визит членов партии в Тальменский район / Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

Александр Молотов отметил, что сельчане настроены оптимистично и радуются вниманию со стороны партии, но задаются вопросом, почему им уделяют меньше внимания, чем жителям городов.

"И действительно, в центральном с. Шишкинского сельсовета, с. Шишкино, работа есть только в бюджетных организациях и на близлежащей базе отдыха, в селе есть всего один продуктовый магазин, что уж говорить об инфраструктуре. Поэтому одна из первоочередных задач – повышать качество жизни людей", – говорит Александр Молотов.По его словам, партия будет помогать жителям. Необходимые запросы уже готовят.