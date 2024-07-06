Жители Турции сняли в небе яркий падающий метеорит

Небесное тело переливалось из голубого в зеленый цвет, а после распалось

06 июля 2024, 12:59, ИА Амител

Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Космическое агентство страны.

В соцсетях пользователи публиковали многочисленные видео с небесным телом. Оно медленно летело по небу, в конце распавшись на несколько отдельных частей, которые стали быстро тухнуть.

В агентстве отметили, что цвета, которые образуются при попадании метеоритов в атмосферу, отличаются в зависимости от ряда факторов. В частности, на это влияет химический состав метеорита, его скорость, а также газы, с которыми он сталкивается при прохождении земной атмосферы.