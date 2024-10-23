Жительница Алтайского края потратила 1 тыс. рублей с карты сестры и попала в тюрьму
Суд назначил женщине полгода колонии общего режима
23 октября 2024, 11:45, ИА Амител
В Тальменском районе женщина заявила в полицию на родную сестру за то, что та потратила с ее карты чуть больше 1 тыс. рублей, сообщает "КП-Барнаул".
Екатерина нашла в кармане жилетки карту сестры, которой несколько раз рассчиталась за продукты в магазине. В сумме женщина потратила 1250 рублей. Сестре пришли уведомления о списании денег. Она не дозвонилась до Екатерины, и по настоянию мужа отправилась в полицию, обвинив женщину в краже.
По данным следствия, у Екатерины уже была непогашенная судимость – за особо тяжкое преступление. Суд, учитывая этот факт и квалификацию преступления – "Кража с банковского счета", назначил ей два года колонии общего режима.
Адвокат и потерпевшая подали апелляцию в Алтайский краевой суд с просьбой прекратить уголовное дело. Вместо этого суд изменил наказание – с двух лет до полугода колонии общего режима.
Екатерина вернула деньги на карту, признала вину и принесла извинения.
11:49:42 23-10-2024
попала в тюрьму --- за 1 тысячу? Какой строгий суд. А бывает сильно гуманный
11:54:27 23-10-2024
С такой родственницей и врагов не надо...
12:32:10 23-10-2024
Гость (11:54:27 23-10-2024) С такой родственницей и врагов не надо... ... Наверняка тут предыстория есть.
11:55:11 23-10-2024
Реально будет сидеть в тюрьме за килограмм сливочного масла? А как насчет условных сроков за хищения в особо крупных?
11:59:31 23-10-2024
Это вам не ванечка куц. тут всё серьёзнее