Жительница Алтайского края потратила 1 тыс. рублей с карты сестры и попала в тюрьму

Суд назначил женщине полгода колонии общего режима

23 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Банковская карта / Фото: unsplash.com / SumUp

В Тальменском районе женщина заявила в полицию на родную сестру за то, что та потратила с ее карты чуть больше 1 тыс. рублей, сообщает "КП-Барнаул".

Екатерина нашла в кармане жилетки карту сестры, которой несколько раз рассчиталась за продукты в магазине. В сумме женщина потратила 1250 рублей. Сестре пришли уведомления о списании денег. Она не дозвонилась до Екатерины, и по настоянию мужа отправилась в полицию, обвинив женщину в краже.

По данным следствия, у Екатерины уже была непогашенная судимость – за особо тяжкое преступление. Суд, учитывая этот факт и квалификацию преступления – "Кража с банковского счета", назначил ей два года колонии общего режима.

Адвокат и потерпевшая подали апелляцию в Алтайский краевой суд с просьбой прекратить уголовное дело. Вместо этого суд изменил наказание – с двух лет до полугода колонии общего режима.

Екатерина вернула деньги на карту, признала вину и принесла извинения.