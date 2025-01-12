Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие дороги к школе
Один из популярных проходов сильно занесло и детям приходиться протаптывать тропинку в сугробе
12 января 2025, 10:54, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Go_barnaul
Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие прохода к единственной школе в районе Сахарного завода с улицы Верхнедорожной. Об этом сообщает Telegram-канал Go_barnaul.
На опубликованных кадрах видно, что проход сильно занесло снегом. Дорожку протоптали возле забора, по сугробу, а подниматься приходиться, придерживаясь за доски. При этом рядом из снега торчит металлическая труба.
"Прошу предать огласке и обратить внимание дорожных служб города Алейска", – добавила женщина.
11:09:11 12-01-2025
В этой школе дети только брошенок учатся ?
18:30:37 12-01-2025
Гость (11:09:11 12-01-2025) В этой школе дети только брошенок учатся ?... Судя по минусам - да! ))))
01:30:12 13-01-2025
ну трактор есть у каждой норм школы или прозорливый директор или заботливые папы у детей