НОВОСТИПроисшествия

Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие дороги к школе

Один из популярных проходов сильно занесло и детям приходиться протаптывать тропинку в сугробе

12 января 2025, 10:54, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Go_barnaul
Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Go_barnaul

Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие прохода к единственной школе в районе Сахарного завода с улицы Верхнедорожной. Об этом сообщает Telegram-канал Go_barnaul.

На опубликованных кадрах видно, что проход сильно занесло снегом. Дорожку протоптали возле забора, по сугробу, а подниматься приходиться, придерживаясь за доски. При этом рядом из снега торчит металлическая труба.

"Прошу предать огласке и обратить внимание дорожных служб города Алейска", – добавила женщина.

Алейск

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:09:11 12-01-2025

В этой школе дети только брошенок учатся ?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:37 12-01-2025

Гость (11:09:11 12-01-2025) В этой школе дети только брошенок учатся ?... Судя по минусам - да! ))))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:30:12 13-01-2025

ну трактор есть у каждой норм школы или прозорливый директор или заботливые папы у детей

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров