Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие дороги к школе

Один из популярных проходов сильно занесло и детям приходиться протаптывать тропинку в сугробе

12 января 2025, 10:54, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Go_barnaul

Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие прохода к единственной школе в районе Сахарного завода с улицы Верхнедорожной. Об этом сообщает Telegram-канал Go_barnaul.

На опубликованных кадрах видно, что проход сильно занесло снегом. Дорожку протоптали возле забора, по сугробу, а подниматься приходиться, придерживаясь за доски. При этом рядом из снега торчит металлическая труба.