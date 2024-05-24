Жительница Алтая нашла огромный сморчок, похожий на "оторванную руку"

Даже пальчики есть

24 мая 2024, 15:20, ИА Амител

Огромный сморчок / Фото: vk.com/gribniki22rus / Елена Филипович

Жительница Алтая рассказала о необычном сморчке, который ей удалось найти, и опубликовала фото в сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края".

"Нашла, 155 граммов. На кисть руки похож, даже пальчики есть. Или я одна так вижу?" – написала обладательница огромного сморчка.

В комментариях к сообщению с иронией предположили, что, возможно, в земле под сморчком покойник закопан.