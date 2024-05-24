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Жительница Алтая нашла огромный сморчок, похожий на "оторванную руку"

Даже пальчики есть

24 мая 2024, 15:20, ИА Амител

Огромный сморчок / Фото: vk.com/gribniki22rus / Елена Филипович

Жительница Алтая рассказала о необычном сморчке, который ей удалось найти, и опубликовала фото в сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края".

"Нашла, 155 граммов. На кисть руки похож, даже пальчики есть. Или я одна так вижу?" – написала обладательница огромного сморчка.

В комментариях к сообщению с иронией предположили, что, возможно, в земле под сморчком покойник закопан.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Находки грибной сезон

Комментарии 3

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Гость

15:49:36 24-05-2024

Тетя не наигралась в детстве. В школу таскали картошу, моркошу похожую на...И даже призы давали за самые оригинальные формы.

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житель ГБ

15:28:25 26-05-2024

Гость (15:49:36 24-05-2024) Тетя не наигралась в детстве. В школу таскали картошу, морко... Тётя молодец! Надо всю жизнь играть и замечать красивое и интересное!

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Гость

16:23:42 24-05-2024

Вы нашли Нечто, как в одноименном фильме.

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