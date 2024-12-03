Жительница Алтая неудачно прошла обучение инвестициям и лишилась денег
Мошенники посоветовали сначала открыть "выгодный счет", а потом – срочно вывести оттуда деньги
03 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
67-летняя жительница Шипуновского района захотела пройти обучение инвестициям, но наткнулась на мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина рассказала, что увидела рекламу об обучении в интернете и перешла по ссылке. Там она прошла регистрацию, указав личные данные. С ней связался оператор, который представился финансовым аналитиком организации. По его рекомендациям женщина открыла счет и перевела туда более 20 тыс. рублей.
Однако через некоторое время ей позвонил неизвестный и сообщил, что все деньги нужно срочно вывести с биржи. Для этого женщина назвала все пароли из СМС, после чего лишилась более 22 тысяч рублей. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
"Сотрудники полиции призывают жителей к бдительности: не стоит вкладывать свои деньги в сомнительные фонды, играть на биржах, которые обещают крупные доходы в кратчайшие сроки, а за вывод уже вложенных денег требуют внушительные суммы. Игра на бирже или покупка акций в неизвестном вам инвестиционном фонде закончится сразу, как только у вас закончатся деньги", – предупредили в ведомстве.
12:07:47 03-12-2024
незачёт!
22:55:17 03-12-2024
ретроградный меркурий наверное виноват во всем