Жительница Алтая неудачно прошла обучение инвестициям и лишилась денег

Мошенники посоветовали сначала открыть "выгодный счет", а потом – срочно вывести оттуда деньги

03 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

67-летняя жительница Шипуновского района захотела пройти обучение инвестициям, но наткнулась на мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что увидела рекламу об обучении в интернете и перешла по ссылке. Там она прошла регистрацию, указав личные данные. С ней связался оператор, который представился финансовым аналитиком организации. По его рекомендациям женщина открыла счет и перевела туда более 20 тыс. рублей.

Однако через некоторое время ей позвонил неизвестный и сообщил, что все деньги нужно срочно вывести с биржи. Для этого женщина назвала все пароли из СМС, после чего лишилась более 22 тысяч рублей. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".