Жительница Алтая перевела 250 тысяч рублей мошеннику ради ложного спасения сына
Возбуждено уголовное дело
13 февраля 2025, 12:33, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
В Алтайском крае 50-летняя жительница села Хабары перевела мошенникам 250 тысяч рублей. Она думала, что помогает сыну.
Как сообщили в МВД региона, сельчанке позвонил незнакомец и сказал, что ее сын якобы попал в аварию и его везут в больницу.
"Звонивший назвал себя очевидцем ДТП и сообщил пострадавшей о "необходимости" сбора денежных средств для лечения сына и улаживания конфликта. Злоумышленник убедил женщину в необходимости перевести 300 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Потерпевшая не смогла дозвониться до сына и в итоге перевела 250 тысяч аферисту. Полицейские возбудили уголовное дело.
12:44:01 13-02-2025
а потом оказалось что у нее и сына нет.. просто легко доступная к гипнозу женщина
13:11:02 13-02-2025
На днях мне звонит дочь и плачет в трубку, мол сбила человека, помоги, нужны деньги!
Спросил как зовут мать и когда у ней день рождения.
Больше дочь мне не звонила.
13:19:49 13-02-2025
Гость (13:11:02 13-02-2025) На днях мне звонит дочь и плачет в трубку, мол сбила человек... ничего не понял.
13:20:28 13-02-2025
Гость (13:11:02 13-02-2025) На днях мне звонит дочь и плачет в трубку, мол сбила человек... А по факту оказалось что ваша дочь просто с перепугу все забыла.
13:48:21 13-02-2025
Гость (13:20:28 13-02-2025) А по факту оказалось что ваша дочь просто с перепугу все заб...
А ты по факту переводи, когда тебе позвонят!
13:59:02 13-02-2025
Гость (13:48:21 13-02-2025) А ты по факту переводи, когда тебе позвонят! ... вот если б голосом Трампа, да по похмелью...