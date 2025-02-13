Жительница Алтая перевела 250 тысяч рублей мошеннику ради ложного спасения сына

Возбуждено уголовное дело

13 февраля 2025, 12:33, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 50-летняя жительница села Хабары перевела мошенникам 250 тысяч рублей. Она думала, что помогает сыну.

Как сообщили в МВД региона, сельчанке позвонил незнакомец и сказал, что ее сын якобы попал в аварию и его везут в больницу.

"Звонивший назвал себя очевидцем ДТП и сообщил пострадавшей о "необходимости" сбора денежных средств для лечения сына и улаживания конфликта. Злоумышленник убедил женщину в необходимости перевести 300 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Потерпевшая не смогла дозвониться до сына и в итоге перевела 250 тысяч аферисту. Полицейские возбудили уголовное дело.