Жительница Алтая перевела на "безопасные счета" 1,5 млн рублей
Деньги женщина взяла в кредит
06 июня 2025, 11:45, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
59-летняя жительница Локтевского района Алтайского края перевела мошенникам 1,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.
В середине мая женщине позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, и рассказал, как это можно предотвратить: нужно самой оформить займы в двух разных банках и перевести все деньги на "безопасные счета".
"Испугавшись быть должной банку, женщина несколько дней различными переводами отправляла деньги на продиктованные мошенниками счета", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские устанавливают личности злоумышленников.
11:47:33 06-06-2025
Запуганы люди и не знают где получить защиту. Вот и ведутся на мошенников.
13:44:57 06-06-2025
Гость (11:47:33 06-06-2025) Запуганы люди и не знают где получить защиту. Вот и ведутся ... если вас кто- то пугает, то вам либо в полицию, либо к психиатру, но точно не телефонным жуликам.
17:31:33 06-06-2025
Гость (11:47:33 06-06-2025) Запуганы люди и не знают где получить защиту. Вот и ведутся ... Да не запуганы! Тупы от рождения. Посмотрите, как ведут себя в транспорте, в магазинах. Навряд ли этих можно назвать запуганными. Ничего, жизнь впроголодь немного мозг освежит. Кредиты-то платить придется.
11:49:14 06-06-2025
ну главное что полторы единицы теперь в безопасности на безопасном счете
12:00:44 06-06-2025
Просто тошнит уже от лохов
12:26:58 06-06-2025
Гость (12:00:44 06-06-2025) Просто тошнит уже от лохов... Когда станешь дементной 75-летней бабушкой, не совсем понимая умные слова, или вживую увидев спецодежду и какие-то корочки, будешь следовать их инструкциям.
Это ты сейчас такой умный.
13:01:32 06-06-2025
Гость (12:26:58 06-06-2025) Когда станешь дементной 75-летней бабушкой, не совсем понима... Ага , хрен тебе, не дождешься ! Уже так промыли мозги мошенниками , что как отче наш знаешь на зубок.
12:01:47 06-06-2025
Банк конечно не при делах! (главное проценты - прибыль-нажива или залоги..)
13:49:44 06-06-2025
интересно, а сколько зарабатывают женщины предпенсионного возраста в Локтевском районе, что им дают такие кредиты?
14:33:29 06-06-2025
Элен без ребят (13:49:44 06-06-2025) интересно, а сколько зарабатывают женщины предпенсионного во... мэм, это схема. в азях все. и банк, и тетка, и мошенники. думаю, что там все зарабатывают.
если зомби апокалипсис уже наступил и прост немногие из выживших