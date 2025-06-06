Жительница Алтая перевела на "безопасные счета" 1,5 млн рублей

Деньги женщина взяла в кредит

06 июня 2025, 11:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

59-летняя жительница Локтевского района Алтайского края перевела мошенникам 1,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.

В середине мая женщине позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, и рассказал, как это можно предотвратить: нужно самой оформить займы в двух разных банках и перевести все деньги на "безопасные счета".

"Испугавшись быть должной банку, женщина несколько дней различными переводами отправляла деньги на продиктованные мошенниками счета", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские устанавливают личности злоумышленников.