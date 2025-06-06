В Барнауле студент продал Volkswagen Polo за 525 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам

Парень был уверен, что деньги и машину ему вернут

06 июня 2025, 10:45, ИА Амител

Логотип Volkswagen / Фото: Cesar Salazar / unsplash.com

В Барнауле 22-летний студент местного вуза продал автомобиль и перевел деньги мошенникам, сообщили в МВД Алтайского края.

Парню позвонила якобы сотрудница компании "Домофон Сервис", которая рассказала о предстоящей замене устройства и попросила назвать код из SMS. После передачи цифр с молодым человеком связалась другая незнакомка и заявила, что от его имени оформлена доверенность на другого человека. А затем студенту позвонил "специалист Финмониторинга".

Злоумышленник убедил парня продать его автомобиль Volkswagen Polo и заверил, что машину потом обязательно вернут. Потерпевший поверил в это и в тот же день продал машину через сайт объявлений за 525 тысяч рублей. А затем скачал фейковое приложение Центробанка, в котором была якобы принадлежавшая государству банковская карта.

"Мошенники убедили потерпевшего, что внесенные деньги будут возвращены, как и автомобиль. Под четким руководством криминальных наставников молодой человек пополнил счета мошенников на 525 тысяч рублей", – отметили в МВД.

После этого студент понял, что его обманули, и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман также начался с предлога продлить договор связи.