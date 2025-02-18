Жительница Алтая перевела все свои семь тысяч рублей на "безопасный счет"
Правоохранители возбудили уголовное дело
18 февраля 2025, 12:34, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Жительница Камня-на-Оби перевела деньги на "безопасный счет", сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине позвонил якобы сотрудник сотового оператора и предложил продлить срок действия SIM-карты, попросив для этого ИНН.
Позже с ней связались другие незнакомцы и заявили, что ее профиль на "Госуслугах" пытаются взломать и чтобы спасти сбережения нужно перевести их на "безопасный счет".
Так она отправила аферистам 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
13:31:08 18-02-2025
Мне вчера звонили по ватсапу якобы с почты, чтобы срочно забрал посылку. Напористо так требовал мужик. Когда спросил с какого почтового отделения - забуровил что-то невнятное. Короче, послал его вместе с посылкой.
17:17:44 18-02-2025
как-то несерьезно -всего лишь 7 тыс, другие по мильону переводят
19:16:26 18-02-2025
у меня есть двоюродная сестра. живёт от получки до получки. год назад ей поступило на счет 100 т.р. и её моментально "развели" на эти деньги. У меня стойкое ощущение, что без служащих банка, здесь не не обходится. Где наша доблестная полиция и её "суперотдел" К-1?