Жительница Алтая перевела все свои семь тысяч рублей на "безопасный счет"

Правоохранители возбудили уголовное дело

18 февраля 2025, 12:34, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница Камня-на-Оби перевела деньги на "безопасный счет", сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонил якобы сотрудник сотового оператора и предложил продлить срок действия SIM-карты, попросив для этого ИНН.

Позже с ней связались другие незнакомцы и заявили, что ее профиль на "Госуслугах" пытаются взломать и чтобы спасти сбережения нужно перевести их на "безопасный счет".

Так она отправила аферистам 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.