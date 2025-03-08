Жительница Алтая получила условный срок за издевательства над опекаемым ребенком

Женщина била и оскорбляла восьмилетнего мальчика по малозначительным поводам

08 марта 2025, 12:17, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

В Усть-Канском районе Республики Алтай суд вынес приговор 50-летней женщине за истязания опекаемого ребенка и ненадлежащее исполнении обязанностей по его воспитанию, сообщили в СК региона.

С декабря 2021 года по сентябрь 2022-го в селе Усть-Кан женщина систематически наносила восьмилетнему мальчику побои за плохое поведение и оценки в школе и за какие-либо проступки.

В школе ребенок пожаловался учителям на рукоприкладство и показал многочисленные следы побоев на своем теле, после чего педагоги сообщили об этом в правоохранительные органы.

Обвиняемая не признавала своей вины. Тем не менее суд дал ей три с половиной года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также на два года запретил ей работать с несовершеннолетними.

"Кроме того, судом удовлетворен заявленный в интересах несовершеннолетнего гражданский иск, с осужденной в пользу потерпевшего взысканы денежные средства в размере 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", – отметили в СК.

Приговор в законную силу еще не вступил. Уточняется, что, помимо восьмилетнего мальчика, у женщины под опекой еще двое детей – 6 и 12 лет.