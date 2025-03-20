Жительница Алтая, свесившая двухлетнего сына с балкона, получила год ограничения свободы

Женщину признали виновной в угрозе убийством

20 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Женщина угрожает сбросить своего сына с балкона / Фото: прокуратура Алтайского края

Новоалтайский суд признал 37-летнюю жительницу Республики Алтай виновной в угрозе убийством своего малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в июле 2024 года женщина приехала в Новоалтайск с тремя детьми, чтобы навестить мужа, который работал в городе и снимал комнату в общежитии. Вечером 29 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вернулась в общежитие после прогулки и постучала в дверь комнаты.

"Полагая, что он находится в комнате и не открывает, движимая чувством ревности, женщина вышла на общий балкон четвертого этажа общежития и свесила через перила своего двухлетнего сына, угрожая сбросить вниз", – рассказали в Следкоме.

Избежать трагедии удалось благодаря очевидцу, который спустился к ней с пятого этажа. Женщина испугалась и выбежала на улицу с ребенком, где по дороге мужчина попросил сотрудников Росгвардии задержать ее.

Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Ей запрещено покидать границы муниципального образования по месту жительства.