Жительница Алтая убила сожителя после того, как он опрокинул кастрюлю с едой
Обвиняемая вонзила нож в шею мужчины
03 апреля 2025, 19:57, ИА Амител
В Алтайском крае ранее судимая жительница Егорьевского района убила сожителя, опрокинувшего кастрюлю с едой, рассказали в региональном СК.
По данным следствия, 17 февраля 45-летняя женщина вместе с сожителем и знакомыми распивала спиртное.
"В какой-то момент гражданский супруг женщины опрокинул кастрюлю с едой, вследствие чего произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемая нанесла ножом удар в шею потерпевшего", – говорится в сообщении.
Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.
Отмечается, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления против личности. Следствие собрало достаточно доказательств – уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
19:59:07 03-04-2025
Не ну он тоже хорош
20:44:47 03-04-2025
Оправдать.. еда нынче дорогая.
22:51:31 03-04-2025
В статистику попадёт как семейная ссора или ссора из за кастрюли. А надо причиной сделать алкоголь.
07:50:56 04-04-2025
мы же не знаем, может он в принципе шестивольтовый, и все у него падает, и ломается.
психанула и вальнула
09:11:04 04-04-2025
Минус два маргинала(-1 могила, -1 нары). Как хорошо, что в этой ужасной трагедии нормальные люди не пострадали.