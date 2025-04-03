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Жительница Алтая убила сожителя после того, как он опрокинул кастрюлю с едой

Обвиняемая вонзила нож в шею мужчины

03 апреля 2025, 19:57, ИА Амител

Человек держит нож / Фото: pxhere.com
Человек держит нож / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ранее судимая жительница Егорьевского района убила сожителя, опрокинувшего кастрюлю с едой, рассказали в региональном СК.

По данным следствия, 17 февраля 45-летняя женщина вместе с сожителем и знакомыми распивала спиртное.

"В какой-то момент гражданский супруг женщины опрокинул кастрюлю с едой, вследствие чего произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемая нанесла ножом удар в шею потерпевшего", – говорится в сообщении.

Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Отмечается, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления против личности. Следствие собрало достаточно доказательств – уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Алтайский край Убийство Происшествия

Комментарии 5

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Гость

19:59:07 03-04-2025

Не ну он тоже хорош

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Гость

20:44:47 03-04-2025

Оправдать.. еда нынче дорогая.

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Гость

22:51:31 03-04-2025

В статистику попадёт как семейная ссора или ссора из за кастрюли. А надо причиной сделать алкоголь.

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Гость

07:50:56 04-04-2025

мы же не знаем, может он в принципе шестивольтовый, и все у него падает, и ломается.
психанула и вальнула

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4534324535325

09:11:04 04-04-2025

Минус два маргинала(-1 могила, -1 нары). Как хорошо, что в этой ужасной трагедии нормальные люди не пострадали.

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