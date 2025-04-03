Жительница Алтая убила сожителя после того, как он опрокинул кастрюлю с едой

Обвиняемая вонзила нож в шею мужчины

03 апреля 2025, 19:57, ИА Амител

Человек держит нож / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ранее судимая жительница Егорьевского района убила сожителя, опрокинувшего кастрюлю с едой, рассказали в региональном СК.

По данным следствия, 17 февраля 45-летняя женщина вместе с сожителем и знакомыми распивала спиртное.

"В какой-то момент гражданский супруг женщины опрокинул кастрюлю с едой, вследствие чего произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемая нанесла ножом удар в шею потерпевшего", – говорится в сообщении.

Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Отмечается, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления против личности. Следствие собрало достаточно доказательств – уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.