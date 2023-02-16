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Жительница Алтая в надежде поквитаться с мошенниками лишилась 1 миллиона рублей

Женщина наткнулась на рекламу юридической фирмы, которая обещала разобраться с аферистами

16 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

48-летняя жительница Бийска захотела поквитаться с мошенниками и лишилась 1 миллиона рублей, рассказали в местной полиции.

Горожанка, у которой уже был печальный опыт общения с аферистами, наткнулась в интернете на рекламу юридической фирмы, в которой обещали найти и наказать злоумышленников. Женщина сочла предложение заманчивым и перешла по ссылке.

Через некоторое время сотрудники связались с бийчанкой, в деталях расспросили, как её обманули, а через пару дней сообщили, что подали документы в международный суд и уже выиграли его, так что всю украденную сумму ей вернут обратно.

"Однако для этого необходимо было открыть счета в нескольких зарубежных странах, оплатить лицензию и проценты. Собеседники были каждый раз настолько убедительны, что женщина спокойно переводила деньги, будучи уверенной, что вот-вот разбогатеет. В итоге пришлось взять несколько кредитов. За всё время общения она потратила больше 1 миллиона рублей", – рассказали в ведомстве.

Когда денег женщина так и не дождалась, она поняла, что её вновь обманули, и обратилась в полицию. Проводится проверка.

Комментарии 7

  • Это ж надо быть такой дурой...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • а говорят денег нет у народа -каждый день такие новости
    16 февраля, Гость   Ответить
  • это спецом - типа вон какие все богачи в АК миллионы имеют, пора им поднять тарифы и налоги, короче ложь, трындежь и профанация
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Она кредиты взяла, хватит в каждом комменте трындеть про избытки денег у людей. Помолчи уже
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Она кредиты взяла.. ааа просто дура оказалась
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Менты есть еще в этой стране?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Странно как то кто ж дал бы кредит на 1м
    18 февраля, Гость   Ответить
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