Жительница Алтая в надежде поквитаться с мошенниками лишилась 1 миллиона рублей

Женщина наткнулась на рекламу юридической фирмы, которая обещала разобраться с аферистами

16 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

48-летняя жительница Бийска захотела поквитаться с мошенниками и лишилась 1 миллиона рублей, рассказали в местной полиции.

Горожанка, у которой уже был печальный опыт общения с аферистами, наткнулась в интернете на рекламу юридической фирмы, в которой обещали найти и наказать злоумышленников. Женщина сочла предложение заманчивым и перешла по ссылке.

Через некоторое время сотрудники связались с бийчанкой, в деталях расспросили, как её обманули, а через пару дней сообщили, что подали документы в международный суд и уже выиграли его, так что всю украденную сумму ей вернут обратно.

"Однако для этого необходимо было открыть счета в нескольких зарубежных странах, оплатить лицензию и проценты. Собеседники были каждый раз настолько убедительны, что женщина спокойно переводила деньги, будучи уверенной, что вот-вот разбогатеет. В итоге пришлось взять несколько кредитов. За всё время общения она потратила больше 1 миллиона рублей", – рассказали в ведомстве.

Когда денег женщина так и не дождалась, она поняла, что её вновь обманули, и обратилась в полицию. Проводится проверка.