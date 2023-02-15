Жительница Заринска поверила мошенникам и перевела им 550 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

15 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

46-летняя жительница Заринска Алтайского края поверила мошенникам и перевела им 550 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Со слов горожанки, накануне ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина пояснил, что неизвестные по доверенности пытаются оформить на её имя кредит, а затем рассказал, как защититься.

"Выполняя указания лжесотрудника, потерпевшая через приложение оформила два кредита на общую сумму 550 тысяч рублей и перевела на указанные аферистом счета. Только после этого жительница Заринска поняла, что её обманули, и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе МВД отметили, что женщина знала о фактах мошенничества из памяток, однако всё же поверила в выдуманную историю.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения").