Жительница Алтая выплатила долги по штрафам, но уже в двойном размере

После суда женщина одумалась и поспешила рассчитаться с задолженностью

25 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае женщину, не оплатившую административные штрафы, привлекли к ответственности с назначением штрафов в двукратном размере, сообщает региональная ФССП.

Жительницу одного из сел Михайловского района оштрафовали за "несвоевременное представление оформленных в установленном порядке сведений, необходимых для ведения индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования".