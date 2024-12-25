Жительница Алтая выплатила долги по штрафам, но уже в двойном размере
После суда женщина одумалась и поспешила рассчитаться с задолженностью
25 декабря 2024, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае женщину, не оплатившую административные штрафы, привлекли к ответственности с назначением штрафов в двукратном размере, сообщает региональная ФССП.
Жительницу одного из сел Михайловского района оштрафовали за "несвоевременное представление оформленных в установленном порядке сведений, необходимых для ведения индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования".
"Зная о возбуждении в отношении нее исполнительных производств о взыскании административных штрафов, должница не посчитала нужным принять меры к оплате задолженностей, в связи с чем судебный пристав-исполнитель составил в отношении нее восемь протоколов об административном правонарушении", – рассказали в ведомстве.
10:08:56 25-12-2024
Какая-то странная история. Не предоставила сведения - не засчитают ей пенсионные баллы. За что штрафы? Может, денег нет. Откуда взяла теперь? Возможно, приставы принудили взять кредит в банке. Банки тоже хотят жить и иметь бутер с маслом да натуральной икрой.
10:15:37 25-12-2024
Две недели не могу дозвониться до судебных приставов. На сайте управления Алтайского края телефон приемной Волгоградской области. Думал так и должно быть дозвонился туда, они говорят мы не причём разбирайтесь со своими. А у нас. Только автоответчик с призывом пойти на СВО чтобы списать долги. Пристав давала мобильный номер, а теперь отключила его. Может и не работает уже там. Добраться туда пока возможности нет. На сайте федеральной службы не работает помощник в чате, с номера 8-800 переключают на местный и сразу сбрасывается. Есть ещё линия противодействия коррупции, но там можно только про коррупцию остальные обращения не рассматриваются.
Здорово, что у нас цифровое государство!
10:51:39 25-12-2024
Гость (10:15:37 25-12-2024) Две недели не могу дозвониться до судебных приставов. На сай...Есть ещё линия противодействия коррупции, но там можно только про коррупцию остальные обращения не рассматриваются. Ну так может как раз случай проявления коррупции, специально указали неправильный телефон на государственном сайте, чтобы за деньги люди узнавали правильный? Пусть расследуют.
10:57:37 25-12-2024
Гость (10:15:37 25-12-2024) Две недели не могу дозвониться до судебных приставов. На сай... Даже если вы туда приедете, вас дальше коридора не пустят. Скажут записываться через Госуслуги, но не ко всем приставам возможна запись через госуслуги. в этом случае вас пошлют записываться через МФЦ
10:48:25 25-12-2024
Приставы - это просто ужас.
11:24:49 25-12-2024
Гость (10:48:25 25-12-2024) Приставы - это просто ужас.... Да нет, я обращалась. Улицу не помню, в старой части города, там всё задрыпано, обшарпано, но все работают. Живая очередь по районам. Приняли вежливо, всё объяснили
12:08:26 25-12-2024
Про сведения в этот фонд. Как то раз с нашей фирмы отправили сведения. У нас отправилось, а у них, как потом выяснилось в результате техничного сбоя не поменялось. Фонд подал в суд на 500 руб штрафа за непредставление вовремя. Про это мы ничего не знали. Просьб выслать сведения заново не поступало. Суд выиграл фонд, к 500 руб добавилась ещё 1000 руб, вроде за сам судебный процесс. Пол это ничего не знали. По почте России и электронно ничего не приходило. Узнали уже когда у приставов было. А у них минимальный сбор для юрлиц 10 000. Обжаловть всё решения уже было поздно, истекли сроки. В результате сбоя про который мы не знали у нас со счёта потом пристава списали 500+1000+10000= 11 500. Просто так,ни за что. И это ещё году в 2019, когда это ещё более менее приличная сумма считалась.
12:30:37 25-12-2024
как потом выяснилось в результате техничного сбоя --- ну если это выяснилось, то это скорее всего можно доказать, значит это можно вернуть. Сложно, но можно
13:03:57 25-12-2024
Обдираловка!