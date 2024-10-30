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Жительница Алтайского края хотела купить собаку, но наткнулась на мошенника

Лжепродавец похитил у девушки 24 тыс. рублей

30 октября 2024, 15:55, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили у 22-летней девушки 24 тыс. рублей. Известно, что потерпевшая хотела купить собаку, сообщает ГУ МВД по региону.

Девушка нашла объявление о продаже щенка породы шпиц в интернете. Продавец заявил, что доставит животное только после получения за него денег, и скинул номер счета для оплаты. Покупательница перевела деньги, после чего автор объявления перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Мошенники

Комментарии 4

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Гость

15:59:04 30-10-2024

Продам жирную собаку. Не мошенник.

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Гость

16:15:25 30-10-2024

Гость (15:59:04 30-10-2024) Продам жирную собаку. Не мошенник.... а есть жирные котики?

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Гость

16:16:28 30-10-2024

На АвитО? Ничего удивительного. Там через одного лжецы и развдилы. Да еще с самомнением до небес.

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Гость

18:35:33 30-10-2024

Как можно купить собаку. Не посмотрев на нее вживую?.. Этож вам не шмотка с озона.

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