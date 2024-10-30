Жительница Алтайского края хотела купить собаку, но наткнулась на мошенника
Лжепродавец похитил у девушки 24 тыс. рублей
30 октября 2024, 15:55, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В Алтайском крае мошенники похитили у 22-летней девушки 24 тыс. рублей. Известно, что потерпевшая хотела купить собаку, сообщает ГУ МВД по региону.
Девушка нашла объявление о продаже щенка породы шпиц в интернете. Продавец заявил, что доставит животное только после получения за него денег, и скинул номер счета для оплаты. Покупательница перевела деньги, после чего автор объявления перестал выходить на связь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
15:59:04 30-10-2024
Продам жирную собаку. Не мошенник.
16:15:25 30-10-2024
Гость (15:59:04 30-10-2024) Продам жирную собаку. Не мошенник.... а есть жирные котики?
16:16:28 30-10-2024
На АвитО? Ничего удивительного. Там через одного лжецы и развдилы. Да еще с самомнением до небес.
18:35:33 30-10-2024
Как можно купить собаку. Не посмотрев на нее вживую?.. Этож вам не шмотка с озона.