Жительница Алтайского края хотела купить собаку, но наткнулась на мошенника

Лжепродавец похитил у девушки 24 тыс. рублей

30 октября 2024, 15:55, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили у 22-летней девушки 24 тыс. рублей. Известно, что потерпевшая хотела купить собаку, сообщает ГУ МВД по региону.

Девушка нашла объявление о продаже щенка породы шпиц в интернете. Продавец заявил, что доставит животное только после получения за него денег, и скинул номер счета для оплаты. Покупательница перевела деньги, после чего автор объявления перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".