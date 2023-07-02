Жительница Алтайского края хотела устроиться на работу, но лишилась денег

Женщину уговорили "подписать договор" в банковском приложении

02 июля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае женщина хотела устроиться на работу, но осталась без денег. Об этом рассказали в региональном МВД.

С соискательницей связались неизвестные и сказали, что место уже найдено, но нужно уладить несколько вопросов. Сначала попросили скачать приложение для видеосвязи, а затем подписать договор в банковском приложении.

На телефон женщине стали приходить сообщения с кодами, которые просил показывать "сотрудник организации". В какой-то момент жертва поняла, что ее обманывают, и прекратила общение. На доверчивой женщине злоумышленники заработали 55 тысяч рублей.