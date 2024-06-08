Жительница Алтайского края лишилась более 200 тысяч в надежде заработать на ставках

Правоохранители возбудили уголовное дело

08 июня 2024, 16:29, ИА Амител

Российские рубли / Фото: pxhere.com

Жительница Угловского района Алтайского края в надежде заработать на ставках на спорт отдала мошенникам более 200 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, женщина переписывалась в мессенджере с незнакомой девушкой, которая и рассказала о ставках как о легком способе заработка: с ней связывается некий мужчина, который продает информацию о результате какого-либо матча и дает сигнал, когда нужно делать ставку.

"Следуя рекомендациям, потерпевшая перевела за информацию 42 тысячи рублей и более 80 тысяч рублей на ставку. Ставка сыграла, но тут начались сложности: чтобы вывести выигранные деньги, необходимо оплатить налог в сумме 90 тысяч рублей. После оплаты неизвестный мужчина сообщил, что при заполнении заявки была допущена ошибка и необходимо заполнить новую, но "налог" нужно заплатить еще раз", – рассказали в ведомстве.

В итоге женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.