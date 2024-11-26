Жительница Алтайского края на кроссовере развозила наркотики
Женщину заключили под стражу
26 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали 36-летнюю жительницу Тальменки, которая пыталась сбыть 43 свертка с N-метилэфедроном.
Как сообщили в МВД региона, автоинспекторы получили оперативную информацию и остановили кроссовер у села Боровиха. При досмотре они обнаружили на переднем сиденье четыре пакетика с наркотиками.
В телефоне задержанной нашли сведения о еще 39 закладках. Тайники были в лесополосе в Первомайском районе.
По предварительной информации, злоумышленница следовала указаниям неустановленного куратора. Оптовую партию "синтетики" она забрала из схрона, после чего расфасовала на мелкие дозы и разложила по тайникам. Дома у женщины изъяли упаковочные материалы.
Злоумышленнице предъявили обвинение по статье 228.1 УК РФ. Также ее заключили под стражу.
10:21:07 26-11-2024
поэтому и на кроссовере
10:32:32 26-11-2024
Гость (10:21:07 26-11-2024) поэтому и на кроссовере... Потому что в лесополосе на заниженной Приоре не проехать?
12:09:59 26-11-2024
Интересно, кроссовер - это оттягчающий фактор преступления?