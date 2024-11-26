Жительница Алтайского края на кроссовере развозила наркотики

Женщину заключили под стражу

26 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Алтайском крае полицейские задержали 36-летнюю жительницу Тальменки, которая пыталась сбыть 43 свертка с N-метилэфедроном.

Как сообщили в МВД региона, автоинспекторы получили оперативную информацию и остановили кроссовер у села Боровиха. При досмотре они обнаружили на переднем сиденье четыре пакетика с наркотиками.

В телефоне задержанной нашли сведения о еще 39 закладках. Тайники были в лесополосе в Первомайском районе.

По предварительной информации, злоумышленница следовала указаниям неустановленного куратора. Оптовую партию "синтетики" она забрала из схрона, после чего расфасовала на мелкие дозы и разложила по тайникам. Дома у женщины изъяли упаковочные материалы.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье 228.1 УК РФ. Также ее заключили под стражу.