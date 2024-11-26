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Жительница Алтайского края на кроссовере развозила наркотики

Женщину заключили под стражу

26 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Алтайском крае полицейские задержали 36-летнюю жительницу Тальменки, которая пыталась сбыть 43 свертка с N-метилэфедроном.

Как сообщили в МВД региона, автоинспекторы получили оперативную информацию и остановили кроссовер у села Боровиха. При досмотре они обнаружили на переднем сиденье четыре пакетика с наркотиками. 

В телефоне задержанной нашли сведения о еще 39 закладках. Тайники были в лесополосе в Первомайском районе.

По предварительной информации, злоумышленница следовала указаниям неустановленного куратора. Оптовую партию "синтетики" она забрала из схрона, после чего расфасовала на мелкие дозы и разложила по тайникам. Дома у женщины изъяли упаковочные материалы.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье 228.1 УК РФ. Также ее заключили под стражу.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Гость

10:21:07 26-11-2024

поэтому и на кроссовере

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Гость

10:32:32 26-11-2024

Гость (10:21:07 26-11-2024) поэтому и на кроссовере... Потому что в лесополосе на заниженной Приоре не проехать?

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Гость

12:09:59 26-11-2024

Интересно, кроссовер - это оттягчающий фактор преступления?

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