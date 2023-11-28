Жительница Алтайского края обманом получила почти миллион от Минсельхоза

Суд назначил ей полтора года условно

28 ноября 2023, 21:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительнице Рубцовска, обманом получившей почти миллион от Минсельхоза, оставили приговор без изменения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

Женщина и ее семья, как жители сельской местности, претендовали на участие в целевой программе, потому что их признали нуждающимися в жилье.

В мае-июне 2019 года женщина при получении субсидии похитила деньги из бюджета края. Она предоставила ложные и недостоверные сведения о стоимости недвижимости и наличии займа. В частности, завысила стоимость жилья и предоставила фиктивный договор займа на сумму 30% от завышенной стоимости объекта недвижимости, подтвердив наличие заемных денежных средств, что являлось обязательным условием программы.

Ущерб бюджету составил 919 113 рублей. За это женщину приговорили к полутора годам условно.