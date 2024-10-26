Жительница Алтайского края перевела на "безопасный счет" 2 млн рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело
26 октября 2024, 13:15, ИА Амител
Банковские карты / Фото: Stephen Phillips / unsplash.com
Жительница Рубцовского района Алтайского края перевела мошенникам почти 2 млн рублей, сообщили в МВД региона.
50-летней горожанке позвонили якобы представители портала "Госуслуги" и заявили, что на ее имя кто-то пытается взять кредит.
Чтобы предотвратить операцию, женщину убедили самой набрать займов в разных банках и перевести все на "безопасный счет".
Рубцовчанка заняла в одном банке 1,5 млн рублей и еще 460 тысяч – в другом, а затем перевела все аферистам.
13:25:22 26-10-2024
Так как можно до этого было бояться, что заберут деньги, которых нет. Оформить кредит под сейчас лютый % и просто их перегнать. Бред какой-то, как нарочно что ли...
16:41:39 26-10-2024
Гость (13:25:22 26-10-2024) Так как можно до этого было бояться, что заберут деньги, кот...
Мозгов у большинства жителей региона нет просто, вот и все.
16:18:57 26-10-2024
Люди словно в вакууме живут, ведь каждый день про это говорят и пишут - не общайтесь по телефонам с незнакомыми людьми, кем бы они не представлялись и что бы не говорили.
19:39:51 26-10-2024
- Здравствуйте, это мошенники. У вас есть нас счету деньги?
- Нет
- Срочно берите кредит и переводите деньги нам!
- Хорошо, уже бегу
Звучит идиотски, но так и происходит.