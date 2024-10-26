Жительница Алтайского края перевела на "безопасный счет" 2 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

26 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Stephen Phillips / unsplash.com

Жительница Рубцовского района Алтайского края перевела мошенникам почти 2 млн рублей, сообщили в МВД региона.

50-летней горожанке позвонили якобы представители портала "Госуслуги" и заявили, что на ее имя кто-то пытается взять кредит.

Чтобы предотвратить операцию, женщину убедили самой набрать займов в разных банках и перевести все на "безопасный счет".

Рубцовчанка заняла в одном банке 1,5 млн рублей и еще 460 тысяч – в другом, а затем перевела все аферистам.