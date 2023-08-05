Жительница Алтайского края пострадала при столкновении двух автомобилей в Горном

Один из водителей выехал на встречку

05 августа 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в селе Манжерок в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

4 августа около 06:30 24-летний житель Усть-Канского района через сплошную линию на Toyota Corolla Fielder выехал на встречку и столкнулся с Nissan Qashaqai, за рулем которого находился 62-летний житель Алтайского края.

"В результате ДТП на месте бригадой скорой помощи была осмотрена 61-летняя жительница Алтайского края – пассажирка Nissan", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя Toyota вынесли протокол по делу об административном правонарушении.