Жительница Алтайского края пострадала в ДТП в Майме
Госпитализация ей не потребовалась
28 мая 2024, 17:51, ИА Амител
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 27 мая около 11:45 возле дома № 1/1 по улице Ленина.
50-летний водитель Toyota Corolla Fielder при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующейся преимуществом Toyota Camry и столкнулся с ней.
"В результате ДТП за медицинской помощью обращалась 64-летняя пассажир автомобиля Toyota Camry, сидевшая на заднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
В отношении виновного в аварии вынесли постановление по делу об административном правонарушении.
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