Жительница Алтайского края пострадала в ДТП в Майме

Госпитализация ей не потребовалась

28 мая 2024, 17:51, ИА Амител

ДТП в селе Майма / Фото: 04.мвд.рф

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 27 мая около 11:45 возле дома № 1/1 по улице Ленина.

50-летний водитель Toyota Corolla Fielder при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующейся преимуществом Toyota Camry и столкнулся с ней.

"В результате ДТП за медицинской помощью обращалась 64-летняя пассажир автомобиля Toyota Camry, сидевшая на заднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

В отношении виновного в аварии вынесли постановление по делу об административном правонарушении.