Гадалка выманивала деньги у сибирячек, пугая их порчей и неизлечимыми болезнями

Обещала 10 дней молиться за девушек, причем абсолютно бесплатно, но с одним условием

28 марта 2024, 18:30, ИА Амител

Колдунья варит зелье / Фото: unsplash.com

С жительницей связалась интернет-гадалка Лариса и заявила, что какая-то девушка ей завидует и наложила на нее обряд на неизлечимую болезнь, который нужно снять до завтра до полуночи, пишет "КП-Новосибирск".

Гадалка объяснила сибирячке, что некая девушка хотела ей за что-то отомстить, однако она наслала на нее не болезнь, а финансовый успех. При этом заказчице заявила, что наложила хворь.

"А потом она мне пишет: "Ваш обряд не подействовал, я уже нашла другую гадалку, она все сделала как надо". Я сделала расклад на вас - действительно, ритуал проведен, но он еще не действует. Он через сутки будет действовать. Надо снять как можно скорее", - сказала Лариса.

Для ритуала сибирячка должна была взять святую воду в церкви, полить ею углы в доме, умываться и пить по три глотка три раза в день.

Ворожея обещала 10 дней молиться за сибирячку. Вся процедура - абсолютно бесплатная. Однако нужно было заплатить ей за свечи.

"Одна свеча - 100 рублей. В день надо по шесть свечей. Получается, на 10 дней 60 свечей: 6000 рублей. Еще надо сделать защиту, чтобы потом никто не мог вам навредить. Защита - 1000 рублей", - рассказала сибирячка.

Эксперты указали, что такие действия гадалки попадают под статью "Мошенничество". В таких случаях необходимо все фиксировать, сделать скриншоты переписки и обратиться в правоохранительные органы.