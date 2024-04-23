НОВОСТИПроисшествия

Жительница Барнаула бросила пятерых детей и отказывается перечислять алименты

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ

23 апреля 2024, 13:52, ИА Амител

Судебные приставы / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебные приставы / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае женщине назначили 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание пяти несовершеннолетних детей, сообщает региональная ФССП.

"44-летняя жительница Барнаула отказывалась перечислять денежные средства на содержание детей, в связи с чем взыскатель в лице руководства детского дома обратился к судебным приставам", – рассказали в ведомстве.

Женщине вручили направление в центр занятости населения для ознакомления со всеми имеющимися вакансиями. Однако, судя по всему, работать она не захотела.

В итоге в отношении недобросовестной матери составили протокол по факту "неуплаты средств на содержание детей" и привлекли к административной ответственности. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

"Уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток", – указали в ФССП.

Суд арестовал человека / Фото: unsplash.com

В Барнауле женщину арестовали на 10 суток за неуплату алиментов двум дочкам

Она пыталась избежать обязанностей по выплате алиментов и скрывалась от приставов
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Алименты

Комментарии 11

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Гость

14:05:05 23-04-2024

почему она со своими детьми так поступила? что её подтолкнуло к этому?

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Гость

14:49:13 23-04-2024

Представляю какой соблазн уйти из семьи когда у тебя пятеро детей.

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Гость

15:41:55 23-04-2024

Гость (14:49:13 23-04-2024) Представляю какой соблазн уйти из семьи когда у тебя пятеро ... так может говорить НЕ ЖЕНЩИНА, а безответственное существо!

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Гость

15:41:18 23-04-2024

Это не женщина, а животное, судя по проступку, неадекватному поведению!

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Гость

16:50:17 23-04-2024

зато потом квартиры ее детям дадут, а дети родителей которые нормальный образ жизни ведут - будут сами зарабатывать и ипотеки брать

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Элен без ребят

18:46:50 23-04-2024

Гость (16:50:17 23-04-2024) зато потом квартиры ее детям дадут, а дети родителей которы... а вы уже сдали своего ребенка в детдом и избавили его от будущей ипотеки?
пс. не отвечайте, мне не интересны нелюди типа вас.

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Гость

13:44:07 24-04-2024

Гость (16:50:17 23-04-2024) зато потом квартиры ее детям дадут, а дети родителей которы... с чего вы взяли. они не ситоты у них есть мать. дают только сиротам. не всем кто воспитывался в детском доме дают квартиры.

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Гость

17:25:15 23-04-2024

Коза бросила козлят, пусть... Коза, это животное, ну почему в нашей стране женщина козой стала? Может по Шекспиру - "Все гнило в Датском королевстве"?

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Гость

20:02:39 23-04-2024

Зато она пятерых наплодила! А вы, судьи?😏

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Гость

09:34:22 24-04-2024

Гость (20:02:39 23-04-2024) Зато она пятерых наплодила! А вы, судьи?😏... от разных производителей.

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Гость

21:43:12 23-04-2024

Просто российский менталитет, некоторым можно больше чем в законах писано.

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