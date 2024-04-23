Жительница Барнаула бросила пятерых детей и отказывается перечислять алименты
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ
23 апреля 2024, 13:52, ИА Амител
В Алтайском крае женщине назначили 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание пяти несовершеннолетних детей, сообщает региональная ФССП.
"44-летняя жительница Барнаула отказывалась перечислять денежные средства на содержание детей, в связи с чем взыскатель в лице руководства детского дома обратился к судебным приставам", – рассказали в ведомстве.
Женщине вручили направление в центр занятости населения для ознакомления со всеми имеющимися вакансиями. Однако, судя по всему, работать она не захотела.
В итоге в отношении недобросовестной матери составили протокол по факту "неуплаты средств на содержание детей" и привлекли к административной ответственности. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.
"Уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток", – указали в ФССП.
14:05:05 23-04-2024
почему она со своими детьми так поступила? что её подтолкнуло к этому?
14:49:13 23-04-2024
Представляю какой соблазн уйти из семьи когда у тебя пятеро детей.
15:41:55 23-04-2024
Гость (14:49:13 23-04-2024) Представляю какой соблазн уйти из семьи когда у тебя пятеро ... так может говорить НЕ ЖЕНЩИНА, а безответственное существо!
15:41:18 23-04-2024
Это не женщина, а животное, судя по проступку, неадекватному поведению!
16:50:17 23-04-2024
зато потом квартиры ее детям дадут, а дети родителей которые нормальный образ жизни ведут - будут сами зарабатывать и ипотеки брать
18:46:50 23-04-2024
Гость (16:50:17 23-04-2024) зато потом квартиры ее детям дадут, а дети родителей которы... а вы уже сдали своего ребенка в детдом и избавили его от будущей ипотеки?
пс. не отвечайте, мне не интересны нелюди типа вас.
13:44:07 24-04-2024
Гость (16:50:17 23-04-2024) зато потом квартиры ее детям дадут, а дети родителей которы... с чего вы взяли. они не ситоты у них есть мать. дают только сиротам. не всем кто воспитывался в детском доме дают квартиры.
17:25:15 23-04-2024
Коза бросила козлят, пусть... Коза, это животное, ну почему в нашей стране женщина козой стала? Может по Шекспиру - "Все гнило в Датском королевстве"?
20:02:39 23-04-2024
Зато она пятерых наплодила! А вы, судьи?😏
09:34:22 24-04-2024
Гость (20:02:39 23-04-2024) Зато она пятерых наплодила! А вы, судьи?😏... от разных производителей.
21:43:12 23-04-2024
Просто российский менталитет, некоторым можно больше чем в законах писано.