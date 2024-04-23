Жительница Барнаула бросила пятерых детей и отказывается перечислять алименты

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ

23 апреля 2024, 13:52, ИА Амител

Судебные приставы / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае женщине назначили 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов на содержание пяти несовершеннолетних детей, сообщает региональная ФССП.

"44-летняя жительница Барнаула отказывалась перечислять денежные средства на содержание детей, в связи с чем взыскатель в лице руководства детского дома обратился к судебным приставам", – рассказали в ведомстве.

Женщине вручили направление в центр занятости населения для ознакомления со всеми имеющимися вакансиями. Однако, судя по всему, работать она не захотела.

В итоге в отношении недобросовестной матери составили протокол по факту "неуплаты средств на содержание детей" и привлекли к административной ответственности. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.