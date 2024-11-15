Жительница Барнаула лишилась 59 тысяч рублей в надежде снять квартиру
Горожанка наткнулась на мошенника
15 ноября 2024, 12:15, ИА Амител
Девушка со смартфоном / Фото: freestocks / unsplash.com
26-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников в надежде снять квартиру, сообщили в МВД Алтайского края.
Девушка нашла в интернете объявление о сдаче обустроенного жилья и связалась с "хозяином", который прислал ссылку для оплаты.
После неудачных попыток перевода у нее трижды списали деньги. Сумма ущерба составила 59 684 рубля.
Телефон "арендодателя" после этого был недоступен. Возбуждено уголовное дело.
12:20:17 15-11-2024
59684 не делится на 3 без остатка. А должно.
12:28:52 15-11-2024
Уж сколько раз твердили миру
13:00:18 15-11-2024
Я смотрю, кто-то поделил ровно? Везет. Я к чему: ... После неудачных попыток перевода у нее трижды списали деньги. Сумма ущерба составила 59 684 рубля.
То есть, она 3 раза переводила одну и ту же сумму.
13:23:05 15-11-2024
мутная новость, она что кидала по 19 894,6666666666 р. ?