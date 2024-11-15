Жительница Барнаула лишилась 59 тысяч рублей в надежде снять квартиру

Горожанка наткнулась на мошенника

15 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Девушка со смартфоном / Фото: freestocks / unsplash.com

26-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников в надежде снять квартиру, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушка нашла в интернете объявление о сдаче обустроенного жилья и связалась с "хозяином", который прислал ссылку для оплаты.

После неудачных попыток перевода у нее трижды списали деньги. Сумма ущерба составила 59 684 рубля.

Телефон "арендодателя" после этого был недоступен. Возбуждено уголовное дело.