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Жительница Барнаула лишилась 59 тысяч рублей в надежде снять квартиру

Горожанка наткнулась на мошенника

15 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Девушка со смартфоном / Фото: freestocks / unsplash.com
Девушка со смартфоном / Фото: freestocks / unsplash.com

26-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников в надежде снять квартиру, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушка нашла в интернете объявление о сдаче обустроенного жилья и связалась с "хозяином", который прислал ссылку для оплаты.

После неудачных попыток перевода у нее трижды списали деньги. Сумма ущерба составила 59 684 рубля.

Телефон "арендодателя" после этого был недоступен. Возбуждено уголовное дело.

Барнаул Мошенники

Комментарии 4

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Гость

12:20:17 15-11-2024

59684 не делится на 3 без остатка. А должно.

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Гость

12:28:52 15-11-2024

Уж сколько раз твердили миру

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Гость

13:00:18 15-11-2024

Я смотрю, кто-то поделил ровно? Везет. Я к чему: ... После неудачных попыток перевода у нее трижды списали деньги. Сумма ущерба составила 59 684 рубля.
То есть, она 3 раза переводила одну и ту же сумму.

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Гость

13:23:05 15-11-2024

мутная новость, она что кидала по 19 894,6666666666 р. ?

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