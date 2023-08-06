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Жительница Барнаула нашла живых котят в мусорном баке

По мнению горожанки, тот, кто способен так поступить с котятами, может быть жесток и к людям

06 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула рассказала о том, что нашла в мусорном баке живых новорожденных котят. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отметила, что кто-то замотал малышей в колготки, уложил на дно мусорного пакета и выбросил вместе с другим бытовым мусором. Всего в свертке было пять котят, двое оказались мертвыми.

Горожанка добавила, что нельзя относиться к животным с такой жестокостью, а человек, способный на такое, может навредить и другим людям.

Барнаул

Комментарии 20

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Элен без ребят

16:59:26 06-08-2023

какой же тварью нкжно быть, чтобы сотворить такое?! ничего человеческого в этом существе нет.

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Москвич

17:59:01 06-08-2023

Ужасно! Мерзко, противно и несправедливо! И самое главное - ничем не карается такое злодеяние, так как привлечь когто-то будет невозможно.

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Гость

20:00:15 06-08-2023

Печально... В деревне каждой хозяйке приходится по несколько раз в год топить излишний приплод из котят, щенят... Ничего, не осерчали, очень душевные и отзывчивые люди.

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Гость

22:37:20 06-08-2023

Гость (20:00:15 06-08-2023) Печально... В деревне каждой хозяйке приходится по несколько... Очень сомневаюсь, что душевные и отзывчивые. Очень!

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Сельский житель

06:49:52 07-08-2023

Гость (22:37:20 06-08-2023) Очень сомневаюсь, что душевные и отзывчивые. Очень!... Очень сомневаюсь в Вашей вменяемости. Очень.

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Гость

08:18:39 07-08-2023

Гость (20:00:15 06-08-2023) Печально... В деревне каждой хозяйке приходится по несколько... Так в деревне и лишнего младенчика вынести на мороз, не кормить или приспать было нормой, чо уж. Очень душевные люди, очень. Сейчас, правда, за такое посадят, так что, видимо, из обыкновения все же вышло.

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Гость

08:21:53 07-08-2023

Дервенщина предпочитает топить живность вместо того, чтобы стерилизовать питомца. Денег жалко... а уж какая леревенщина добрая и отзывчивая, все эти бабищи с кубическими телами, можете полюбоваться, посетив гетто в новостройках.

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Гость

09:04:02 07-08-2023

Гость (08:21:53 07-08-2023) Дервенщина предпочитает топить живность вместо того, чтобы с... Стерилизовать уличную собаку в деревне??? Это что - смех, юмор? Вы интеллигент, городской житель в пятом поколении? Никому и в голову не придёт. Предложите ещё городских голубей стерилизовать, вместо того, чтобы травить. И крыс тоже. Ну чудак.

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Афиноген

08:29:24 07-08-2023

Эта проблема которую не может разрешить ни нынешняя власть ни частные приюты.А жаль.На людей денег не дают а на животных и подавно.В нашей то самой" богатой и гуманной "стране.И при такой системе мы никогда не решим никаких мало мальских задач.А я ,больше чем уверен,что у них там на западе это всё налажено.

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Гость

08:51:15 07-08-2023

Котят конечно жалко, и поступать таким образом дико, сегодня - котята, а завтра - младенец, кто-то не понимает и не видит разницы,. с другой стороны, а куда котят девать? Не берет ни один приют, знаю!

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Гость

09:04:22 07-08-2023

Гость (08:51:15 07-08-2023) Котят конечно жалко, и поступать таким образом дико, сегодня... А никуда не девать- стерилизовать кошку и жить счастливо 20 лет. Или следить, чтобы не нагуляла, но это сложно. Не в качестве рекламы- в клинике НИКА, дороговато, но качественно.

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Гость

09:18:12 07-08-2023

Гость (09:04:22 07-08-2023) А никуда не девать- стерилизовать кошку и жить счастливо 20 ... Ага, сегодня постерилизовал свою кошку, а завтра её собаки разорвали, новую надо. Денег не напасёшься. Это же не ваша городская кошечка, которая всю жизнь в квартире проводит. Вы видимо городской житель в пятом поколении. Стерилизуйте вон голубей лучше.

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Гость

09:47:25 07-08-2023

Гость (09:18:12 07-08-2023) Ага, сегодня постерилизовал свою кошку, а завтра её собаки р... А ничего, что я живу в деревне постоянно, в отличие от вас, "дачников", постоянно, и у меня 3 кошки стерилизованы, и машины у меня тоже нет? Кто хочет- ищет решения, а бездельники и лентяи ищут отговорки- машины нет, работы нет, а если есть, то мы устамши... Так что умойся, морализаторша Аня...

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Анна

10:21:11 07-08-2023

Гость (09:47:25 07-08-2023) А ничего, что я живу в деревне постоянно, в отличие от вас, ... Хоть ответ на то сообщение пишите))) И Вам право со мной так общаться не давала, тем более обращаться. "Морализаторша" в данном случае Вы. Гость. И "умыться" мне тут нечем. Пустое бахвальство: "Я, да такая хорошая, я все могу, все правильно делаю, да еще и из деревни" - вот Ваш посыл. А по факту хамка и пустомеля!

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Гость

10:42:02 07-08-2023

Гость (09:47:25 07-08-2023) А ничего, что я живу в деревне постоянно, в отличие от вас, ... Хамло трамвайное. Что ни "зоозащитник", так полная невменяйка. Зачем на людей-то кидаетесь?

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Гость

09:42:50 07-08-2023

Гость (08:51:15 07-08-2023) Котят конечно жалко, и поступать таким образом дико, сегодня... А я вам скажу. Вы не хотите стерилизовать кошку, и не хотите сами котят топить. Так выкину живыми, чтобы помучились. Зато у меня лично руки будут "чистые". Лицемерие как оно есть. Не стерилизуете кошку и собаку - так по закону их приплод - ваша ответственность.

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Анна

09:24:20 07-08-2023

Гость (08:21:53 07-08-2023) Дервенщина предпочитает топить живность вместо того, чтобы с... Я против жестокого обращения с животными, но такое обращение с людьми гораздо страшнее... деревенщина...бабищи... Вас от куда "выплюнули". У нас дача в деревне и там действительно очень отзывчивые и добрые люди, а не стерилизуют животных потому что просто негде это делать!!! И машины там далеко не у всех. И денег нет, чтобы такси нанять и домашнюю животинку свозить к ветеринару за 60 км. А если уж кошка привела котят, кормят весь приплод и как могут пристраивают. И пашут они не чета Вам, чтобы себя и всех животин прокормить, т.к. работы нам нет, последнюю почту закрыли. Так что на себя посмотрите красавиц(а) писананый(ая) и интеллигенция в 3 поколении. Вот за таких как Вы стыдно и мерзко, а Вас все больше и больше. Это деревенских нужно возить на Вас смотреть, как жить не надо и какими быть не стоит!

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Гость

09:37:29 07-08-2023

Анна (09:24:20 07-08-2023) Я против жестокого обращения с животными, но такое обращение... Хм, а вы не видите противоречия между "пристраивают" и "добрые люди завсегда котят топят"? И да, а куда деваются те, кого "попытались" и не пристроили? Так-то кошка может и каждые несколько месяцев котят приносить. И куда они их в деревне пристраивают в таком количестве?

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Гость

09:41:24 07-08-2023

Гость (09:37:29 07-08-2023) И да, а куда деваются те, кого "попытались" и не пристроили? . они всех пристраивают. в основном в ведро с водой

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Гость

09:43:28 07-08-2023

Гость (09:37:29 07-08-2023) И куда они их в деревне пристраивают в таком количестве? Известно куда - в мешок и в речку.

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