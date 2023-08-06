Жительница Барнаула нашла живых котят в мусорном баке
По мнению горожанки, тот, кто способен так поступить с котятами, может быть жесток и к людям
06 августа 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жительница Барнаула рассказала о том, что нашла в мусорном баке живых новорожденных котят. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
Автор сообщения отметила, что кто-то замотал малышей в колготки, уложил на дно мусорного пакета и выбросил вместе с другим бытовым мусором. Всего в свертке было пять котят, двое оказались мертвыми.
Горожанка добавила, что нельзя относиться к животным с такой жестокостью, а человек, способный на такое, может навредить и другим людям.
16:59:26 06-08-2023
какой же тварью нкжно быть, чтобы сотворить такое?! ничего человеческого в этом существе нет.
17:59:01 06-08-2023
Ужасно! Мерзко, противно и несправедливо! И самое главное - ничем не карается такое злодеяние, так как привлечь когто-то будет невозможно.
20:00:15 06-08-2023
Печально... В деревне каждой хозяйке приходится по несколько раз в год топить излишний приплод из котят, щенят... Ничего, не осерчали, очень душевные и отзывчивые люди.
22:37:20 06-08-2023
Гость (20:00:15 06-08-2023) Печально... В деревне каждой хозяйке приходится по несколько... Очень сомневаюсь, что душевные и отзывчивые. Очень!
06:49:52 07-08-2023
Гость (22:37:20 06-08-2023) Очень сомневаюсь, что душевные и отзывчивые. Очень!... Очень сомневаюсь в Вашей вменяемости. Очень.
08:18:39 07-08-2023
Гость (20:00:15 06-08-2023) Печально... В деревне каждой хозяйке приходится по несколько... Так в деревне и лишнего младенчика вынести на мороз, не кормить или приспать было нормой, чо уж. Очень душевные люди, очень. Сейчас, правда, за такое посадят, так что, видимо, из обыкновения все же вышло.
08:21:53 07-08-2023
Дервенщина предпочитает топить живность вместо того, чтобы стерилизовать питомца. Денег жалко... а уж какая леревенщина добрая и отзывчивая, все эти бабищи с кубическими телами, можете полюбоваться, посетив гетто в новостройках.
09:04:02 07-08-2023
Гость (08:21:53 07-08-2023) Дервенщина предпочитает топить живность вместо того, чтобы с... Стерилизовать уличную собаку в деревне??? Это что - смех, юмор? Вы интеллигент, городской житель в пятом поколении? Никому и в голову не придёт. Предложите ещё городских голубей стерилизовать, вместо того, чтобы травить. И крыс тоже. Ну чудак.
08:29:24 07-08-2023
Эта проблема которую не может разрешить ни нынешняя власть ни частные приюты.А жаль.На людей денег не дают а на животных и подавно.В нашей то самой" богатой и гуманной "стране.И при такой системе мы никогда не решим никаких мало мальских задач.А я ,больше чем уверен,что у них там на западе это всё налажено.
08:51:15 07-08-2023
Котят конечно жалко, и поступать таким образом дико, сегодня - котята, а завтра - младенец, кто-то не понимает и не видит разницы,. с другой стороны, а куда котят девать? Не берет ни один приют, знаю!
09:04:22 07-08-2023
Гость (08:51:15 07-08-2023) Котят конечно жалко, и поступать таким образом дико, сегодня... А никуда не девать- стерилизовать кошку и жить счастливо 20 лет. Или следить, чтобы не нагуляла, но это сложно. Не в качестве рекламы- в клинике НИКА, дороговато, но качественно.
09:18:12 07-08-2023
Гость (09:04:22 07-08-2023) А никуда не девать- стерилизовать кошку и жить счастливо 20 ... Ага, сегодня постерилизовал свою кошку, а завтра её собаки разорвали, новую надо. Денег не напасёшься. Это же не ваша городская кошечка, которая всю жизнь в квартире проводит. Вы видимо городской житель в пятом поколении. Стерилизуйте вон голубей лучше.
09:47:25 07-08-2023
Гость (09:18:12 07-08-2023) Ага, сегодня постерилизовал свою кошку, а завтра её собаки р... А ничего, что я живу в деревне постоянно, в отличие от вас, "дачников", постоянно, и у меня 3 кошки стерилизованы, и машины у меня тоже нет? Кто хочет- ищет решения, а бездельники и лентяи ищут отговорки- машины нет, работы нет, а если есть, то мы устамши... Так что умойся, морализаторша Аня...
10:21:11 07-08-2023
Гость (09:47:25 07-08-2023) А ничего, что я живу в деревне постоянно, в отличие от вас, ... Хоть ответ на то сообщение пишите))) И Вам право со мной так общаться не давала, тем более обращаться. "Морализаторша" в данном случае Вы. Гость. И "умыться" мне тут нечем. Пустое бахвальство: "Я, да такая хорошая, я все могу, все правильно делаю, да еще и из деревни" - вот Ваш посыл. А по факту хамка и пустомеля!
10:42:02 07-08-2023
Гость (09:47:25 07-08-2023) А ничего, что я живу в деревне постоянно, в отличие от вас, ... Хамло трамвайное. Что ни "зоозащитник", так полная невменяйка. Зачем на людей-то кидаетесь?
09:42:50 07-08-2023
Гость (08:51:15 07-08-2023) Котят конечно жалко, и поступать таким образом дико, сегодня... А я вам скажу. Вы не хотите стерилизовать кошку, и не хотите сами котят топить. Так выкину живыми, чтобы помучились. Зато у меня лично руки будут "чистые". Лицемерие как оно есть. Не стерилизуете кошку и собаку - так по закону их приплод - ваша ответственность.
09:24:20 07-08-2023
Гость (08:21:53 07-08-2023) Дервенщина предпочитает топить живность вместо того, чтобы с... Я против жестокого обращения с животными, но такое обращение с людьми гораздо страшнее... деревенщина...бабищи... Вас от куда "выплюнули". У нас дача в деревне и там действительно очень отзывчивые и добрые люди, а не стерилизуют животных потому что просто негде это делать!!! И машины там далеко не у всех. И денег нет, чтобы такси нанять и домашнюю животинку свозить к ветеринару за 60 км. А если уж кошка привела котят, кормят весь приплод и как могут пристраивают. И пашут они не чета Вам, чтобы себя и всех животин прокормить, т.к. работы нам нет, последнюю почту закрыли. Так что на себя посмотрите красавиц(а) писананый(ая) и интеллигенция в 3 поколении. Вот за таких как Вы стыдно и мерзко, а Вас все больше и больше. Это деревенских нужно возить на Вас смотреть, как жить не надо и какими быть не стоит!
09:37:29 07-08-2023
Анна (09:24:20 07-08-2023) Я против жестокого обращения с животными, но такое обращение... Хм, а вы не видите противоречия между "пристраивают" и "добрые люди завсегда котят топят"? И да, а куда деваются те, кого "попытались" и не пристроили? Так-то кошка может и каждые несколько месяцев котят приносить. И куда они их в деревне пристраивают в таком количестве?
09:41:24 07-08-2023
Гость (09:37:29 07-08-2023) И да, а куда деваются те, кого "попытались" и не пристроили? . они всех пристраивают. в основном в ведро с водой
09:43:28 07-08-2023
Гость (09:37:29 07-08-2023) И куда они их в деревне пристраивают в таком количестве? Известно куда - в мешок и в речку.