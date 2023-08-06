Жительница Барнаула нашла живых котят в мусорном баке

По мнению горожанки, тот, кто способен так поступить с котятами, может быть жесток и к людям

06 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула рассказала о том, что нашла в мусорном баке живых новорожденных котят. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отметила, что кто-то замотал малышей в колготки, уложил на дно мусорного пакета и выбросил вместе с другим бытовым мусором. Всего в свертке было пять котят, двое оказались мертвыми.

Горожанка добавила, что нельзя относиться к животным с такой жестокостью, а человек, способный на такое, может навредить и другим людям.