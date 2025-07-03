Жительница Барнаула не смогла улететь в Турцию, потому что в загранпаспорте она "мужчина"

Женщина подала в суд на МВД РФ взыскала с ведомства убытки и компенсацию

03 июля 2025, 17:40, ИА Амител

Женщина злится в аэропорту / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жительница Барнаула взыскала с МВД РФ убытки и компенсацию морального вреда из-за ошибки в заграничном паспорте, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

"Одна из жительниц города Барнаула с супругом и внуком решила поехать на отдых в Турцию. Каково же было ее удивление, когда при прохождении таможенного контроля в аэропорту, ей стало известно, что в ее заграничном паспорте в графе пол указан не "женский", а "мужской". Данное обстоятельство стало препятствием для возможности вылета гражданки на отдых", - говорится в сообщении.

Октябрьский районный суда Барнаула частично удовлетворил требования женщины. В ее пользу с МВД России взысканы убытки в размере более 100 000 рублей и компенсация морального вреда, судебные расходы, а также компенсация морального вреда взыскана в пользу супруга и внука.

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения.