Жительница Барнаула не смогла улететь в Турцию, потому что в загранпаспорте она "мужчина"
Женщина подала в суд на МВД РФ взыскала с ведомства убытки и компенсацию
03 июля 2025, 17:40, ИА Амител
Жительница Барнаула взыскала с МВД РФ убытки и компенсацию морального вреда из-за ошибки в заграничном паспорте, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
"Одна из жительниц города Барнаула с супругом и внуком решила поехать на отдых в Турцию. Каково же было ее удивление, когда при прохождении таможенного контроля в аэропорту, ей стало известно, что в ее заграничном паспорте в графе пол указан не "женский", а "мужской". Данное обстоятельство стало препятствием для возможности вылета гражданки на отдых", - говорится в сообщении.
Октябрьский районный суда Барнаула частично удовлетворил требования женщины. В ее пользу с МВД России взысканы убытки в размере более 100 000 рублей и компенсация морального вреда, судебные расходы, а также компенсация морального вреда взыскана в пользу супруга и внука.
Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения.
17:47:52 03-07-2025
А куда она смотрела когда получала паспорт?
18:09:03 03-07-2025
Гость (17:47:52 03-07-2025) А куда она смотрела когда получала паспорт?... иногда принято доверять гос.органам оф.бумагам...
Меня тоже окрестили в женское имя при получении какого-то документа на квартиру....
И при получении СНИЛС (на работе) ошиблись на месяц в дате рождения...
18:25:18 03-07-2025
Шинник (18:09:03 03-07-2025) иногда принято доверять гос.органам оф.бумагам...Меня то... Александра, Александра - эта хата нам с тобою...
22:09:24 03-07-2025
Шинник (18:09:03 03-07-2025) иногда принято доверять гос.органам оф.бумагам...Меня то... потому что на такие места берут родственничков, знакомых, каких то теток, девачек недоучек (родственниц) и пр. Говорю же в казначейство нач. отдела однажды лет 10 назад взяли пацана тупаря и разгильдяя, на 80 000 оклад!! по блату, вот. разберитесь там. о профпригодности, знании языка и тд
19:17:31 03-07-2025
Гость (17:47:52 03-07-2025) А куда она смотрела когда получала паспорт?... Бабушка может не знает английского языка, а там возможно на английском F M указывается.
И вообще это не ее проблема, что ей так написали в паспорте. Пусть с паспортистов в регресном порядке МВД взыскивает деньги.
17:53:23 03-07-2025
Ради компенсации аморалочки видимо и затеяли это все.
18:34:54 03-07-2025
Гость (17:53:23 03-07-2025) Ради компенсации аморалочки видимо и затеяли это все.... Дядя Петя, ты дурак?(с)советская классика
18:57:49 03-07-2025
Гость (18:34:54 03-07-2025) Дядя Петя, ты дурак?(с)советская классика... Ога. Я дурак, а кукушка в паспорт не заглянувшая оченно умная. Ум прям из ушей льется.
19:45:23 03-07-2025
Тут много дамочек замешано: одна в МВД не глядя оформляла, другая при получении документа ничего не сверила (хотя везде висят объявления - проверяйте!), третья тур продавала и оформляла, и тоже - не глядя в документы. Ей-ей, попадись на любом участке мужик, всего этого можно было б избежать.
21:35:47 03-07-2025
В свое время, при оформлении паспорта РФ, мне было отказано, так как я родился в Бурятии, а служил вообще в Оренбургской области Казахстана. Так было вынесено решение. Хорошо, вмешалась начальница паспортного стола.